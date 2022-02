Il Green pass rafforzato al lavoro richiede più cautela sul fronte privacy

Gli esentati dall’obbligo vaccinale possono, invece, essere destinati a mansioni diverse - senza decurtazione della retribuzione - in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. L’obbligo, per gli over 50, del Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro si aggiunge all’obbligo di vaccinazione già previsto per alcune categorie di lavori, tra le quali si annoverano le professioni sanitarie, i dipendenti scolastici e di varie strutture sanitarie, i lavoratori degli istituti penitenziari.

Gli adempimenti per la privacy

L'obbligatorietà del Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro, se, da un lato, ha lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro, dall’altro, analogamente a quanto già emerso per il Green pass “base”, solleva problematiche di riservatezza e privacy dei lavoratori.

Per non incorrere in possibili violazioni in materia di privacy, che potrebbero portare a contenziosi con i lavoratori o a segnalazioni al Garante (con il rischio di sanzioni elevate) il primo accorgimento che il datore di lavoro dovrà attuare è l’aggiornamento dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in base all’articolo 13 del Gdpr, il Regolamento Ue 679/2016. In questo modo, oltre ai dati personali del lavoratore, sarà considerato anche il trattamento dei dati relativo alla validità, integrità e autenticità del Green pass nella forma “rafforzata”.

La finalità del trattamento rimane la stessa: prevenzione dal contagio da Covid-19, e controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde Covid-19 o della certificazione di esenzione dalla vaccinazione o equipollente.

In seguito alle modifiche introdotte dal Dpcm del 17 dicembre 2021 sulla revoca e sul ripristino del Green pass in caso di infezione, l’informativa dovrà essere aggiornata anche in merito al trattamento dei dati relativi a questa casistica.