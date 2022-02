Il grido di Zelenskyj, leader lasciato solo: «Europa e America, siete con noi?»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Chi verrà a combattere con noi? Onestamente non vedo nessuno. Siete con noi?». Negli ultimi video trasmessi dal palazzo della presidenza di Kiev, con i russi alle porte, Volodymyr Zelenskyj cerca di tranquillizzare i connazionali, pur esortandoli a difendersi fino alla fine; invita Vladimir Putin a fermare il bagno di sangue, e a cercare una soluzione al tavolo delle trattative; rimprovera i Paesi occidentali, che tanto hanno promesso nelle passate settimane ma ora, accusa il presidente ucraino, «ci guardano da lontano».

Dicono che gli Stati Uniti, infastiditi dall’indisponibilità di Zelenskyj a farsi guidare troppo, avessero ipotizzato un golpe “soft”, sostituendo il presidente con l’attuale ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, più allineato. «Zelenskyj è troppo indipendente, e non ha sostegno tra i militari, nell’élite ucraina, tra gli oligarchi che ha cercato di ridimensionare», osserva una fonte. Né è stata gradita a Washington la partecipazione del presidente ucraino alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il 20 febbraio scorso: dove Zelenskyj accennò alla questione nucleare, rimpiangendo la rinuncia agli arsenali che Kiev aveva in mano negli anni sovietici. Considerazioni che sono immediatamente andate ad alimentare la furia di Putin, dandogli un altro pretesto per invadere.

Loading...

Ma la guerra sta aumentando ogni giorno di più la popolarità di Zelenskyj tra gli ucraini. A partire da chi fa notare la mostruosità delle ripetute accuse di “neonazismo” rivolte dalla Russia a un uomo di madrelingua russa con genitori ebrei, un nonno tra le file dell’Armata Rossa durante la Seconda guerra mondiale e un bisnonno ucciso nell’Olocausto.

«Il presidente Zelenskyj ha compiuto molti errori - scrive su Twitter la giornalista Olga Rudenko - ma oggi si sta dimostrando degno della nazione che sta guidando». «Non ho votato per lui ed ero scettico - è uno dei commenti che seguono - ma sta diventando il miglior presidente della storia dell’Ucraina». «Se diventerà un martire, che Dio non voglia - scrive un altro - unirà ancora di più gli ucraini».

Nessun candidato alla presidenza di un Paese immagina di finire rinchiuso in un bunker ad affrontare sfide simili, forse nemmeno Zelenskyj che pure nell’aprile 2019 venne eletto in un’Ucraina già in guerra, un conflitto limitato alle regioni orientali del Paese che Zelenskyj promise di risolvere. Era un attore, comico per giunta, divenuto popolarissimo dopo aver interpretato su Netflix “Servitore del popolo”, la storia di un timido e onesto insegnante delle superiori, Vasyl Holoborodko, che diventa presidente per caso.