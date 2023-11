Il Gruppo 24 Ore e 4cLegal rinnovano la partnership per l’innovazione del mercato legale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gruppo 24 ORE e 4cLegal hanno annunciato il rinnovo della partnership avviata nel 2020 nell’ambito del progetto Partner 24 ORE Avvocati, una community che conta oggi circa un migliaio di avvocati italiani esperti nelle diverse aree del diritto e industry.



4cLegal continuerà a occuparsi dell’accreditamento dei track record dei professionisti nelle materie di loro competenza - requisito necessario per accedere a Partner 24 ORE Avvocati- assumendo nel contempo il titolo di “Innovation Ambassador del Gruppo 24 ORE nel Mercato Legale”. Il rinnovo della partnership segna anche l’avvio di un tavolo di lavoro congiunto per predisporre e divulgare il Primo Report Legal Tech 4cLegal / Gruppo 24 ORE, che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento annuale per la mappatura e la valorizzazione degli operatori legal tech italiani.

«In un mondo in continuo divenire è fondamentale per un editore come il Gruppo 24 ORE innovare costantemente i prodotti e i servizi messi a disposizione dei professionisti. Il progetto Partner 24 ORE ha inaugurato una fase di grande innovazione dell’offerta ed è ancora oggi uno dei servizi di punta della nostra Area. Siamo soddisfatti del fatto che la collaborazione con 4cLegal, che ci ha accompagnato fin dalla fase iniziale del progetto Partner 24 ORE, non solo prosegua ma si estenda allo studio e alla promozione dei fattori di innovazione nel mercato legale» ha dichiarato il Direttore Generale dell’area Servizi Professionali e Formazione Eraldo Minella.

«Siamo molto contenti per il rinnovo di questa partnership. Il Gruppo 24 ORE negli ultimi anni ha avuto la capacità di unire istituzionalità e innovazione, consolidando il suo ruolo di riferimento in un mondo - quello dei professionisti - che sta conoscendo cambiamenti epocali.

Essere partner strategici e ambasciatori di innovazione del Gruppo 24 ORE in questo momento storico significa per 4cLegal portare avanti con ancora più forza e prestigio la sua mission di trasformazione dell’industry legal, promuovendo un’autentica transizione verso i principi ESG e una conoscenza senza pregiudizi della tecnologia e dei suoi impatti» ha evidenziato Alessandro Renna, Amministratore Delegato di 4cLegal.