Il Gruppo 24 ORE a Made EXPO, la fiera dell’edilizia

Anche quest’anno il Gruppo 24 ORE sarà presente a Made EXPO, il salone dell’edilizia e dei materiali, a Fiera Milano Rho dal 22 al 25 novembre, con uno stand espositivo dedicato a tutta l’offerta del Gruppo per gli operatori del settore e con gli studi di Radio 24 dai quali saranno trasmessi alcuni programmi.

Allo stand del padiglione 2 (stand U16-V15) i visitatori potranno trovare i prodotti e servizi per i professionisti e le aziende che operano nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: dai quotidiani digitali NT+ Enti locali e Edilizia e il Quotidiano del Condominio alle banche dati come Smart24 Condominio e Smart24 Appalti, dalle riviste come Consulente immobiliare ai numerosi libri specializzati (Guida pratica appalti, Prontuario di edilizia, Guida pratica condominio, Codice del condominio) fino ai software professionali Valore 24 Locazioni e Valore 24 Condominio.

Inoltre, in occasione della Fiera, il Gruppo 24 ORE organizza presso lo stand al padiglione 2 “Le pillole di Made Expo 2021”, una serie di interviste a professionisti ed esperti delle materie tecniche in programma tra il pomeriggio del 23 novembre e la mattina del 24 novembre. Il giornalista del Sole 24 ORE Saverio Fossati e gli esperti Andrea Picardi e Luca Rollino converseranno con associazioni, istituzioni, aziende e professionisti per raccontare i temi caldi legati al mondo delle costruzioni: dal Superbonus 110% alla digitalizzazione delle costruzioni, dall’impatto del PNRR sul fenomeno della rigenerazione urbana alla sostenibilità e materiali per l’architettura, fino alla nuova normativa sugli appalti. Interverranno tra gli altri Federico Aldini, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, Bruno Finzi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Gabriele Scicolone, Presidente OICE - Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza, Federica Ravasi, Vice Presidente Ordine dei Geologi della Lombardia, Ernesto Raimondi, Consigliere Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Milano,

Radio 24 è media partner della manifestazione. Grande anche la presenza di Radio 24 a Made Expo che avrà i suoi studi al Padiglione 3 per seguire la manifestazione con i suoi inviati e la trasmissione dalla fiera dei programmi Due di denari (conducono Debora Rosciani e Mauro Meazza), Effetto giorno (conduce Alessio Maurizi), Smart city (conduce Maurizio Melis), Essere e avere (conduce Maria Luisa Pezzali) e infine lo sport con Tutti convocati (conduce Carlo Genta).