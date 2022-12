Il Gruppo 24 Ore ottiene la certificazione sulla parità di genere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tema della parità di genere è innanzitutto una questione etica, di diritti individuali da rispettare in modo più organico, e in secondo luogo è un “motore di crescita economica”, come emerge dalla letteratura recente che sottolinea come le aziende più inclusive siano in grado di creare un valore più elevato. In questo contesto il Gruppo 24 ORE annuncia di essere il primo gruppo editoriale italiano ad aver ottenuto la certificazione sulla Parità di Genere ai sensi della UNI/PdR 125:2022, rilasciata da Bureau Veritas Italia.

Un traguardo ottenuto grazie al forte cambio di passo nella cultura aziendale in un'ottica più sostenibile e inclusiva voluto dal nuovo Cda insediatosi il 27 aprile di questo anno: guidato dall'amministratrice delegata Mirja Cartia d'Asero e caratterizzato da varietà di competenze, di genere (è composto da 5 donne e 6 uomini) e di età (è mediamente il più giovane nella storia del gruppo con un'età media di 50 anni), il nuovo Cda ha subito istituito il comitato ESG e Innovazione Tecnologica, di cui è presidente Claudia Parzani, vicepresidente del Sole 24 Ore e presidente di Borsa italiana, che si è dato tra i primi obiettivi da raggiungere proprio l'ottenimento della certificazione di genere entro l'anno.



Il Gruppo ha operato nel rispetto dei principi sanciti dal proprio codice etico senza atteggiamenti precostituiti contro nessun genere, adottando scelte e comportamenti coerenti con una strategia innovativa che ha consentito oggi al gruppo di acquisire sul campo, con il supporto della società HSEGAS, la certificazione sulla parità di genere ai sensi della UNI/PdR 125:2022, rilasciata da Bureau Veritas Italia.

Per potersi certificare, è necessario dimostrare di avere un sistema di gestione per la parità di genere orientato al miglioramento continuo, e al tempo stesso aver soddisfatto determinati kpi, raggiungendo un punteggio pari almeno al 60%. Ad esempio, l'azienda ha condotto l'analisi della popolazione aziendale femminile e under 40, sulla base della quale ha adottato una serie di nuove regole sul fronte delle assunzioni che, a parità di competenze, dovranno privilegiare le donne e i giovani.



La cerimonia di consegna del certificato, avvenuta la sera di martedì 20 dicembre dalle mani della I&F Director di Bureau Veritas Roberta Prati a quelle dell'amministratrice delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d'Asero, segna l'ingresso del Gruppo 24 ORE in una fase propulsiva nuova che è fotografata non solo dai nuovi inserimenti nell'organico dell'azienda, ma anche nel prodotto editoriale. Prodotto nel quale emerge una sensibilità accentuata rispetto alle tematiche dell’inclusione e della parità.