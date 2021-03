Il Gruppo 24 Ore racconta il ruolo della donna attraverso iniziative su carta, web, social e podcast

Su IlSole24Ore.com saranno anche disponibili due dossier di approfondimento: il primo dedicato al tema donne e lavoro con approfondimenti, inchieste, report e i trend del futuro su temi che spazieranno dalle dimissioni delle neomamme alla differenza di genere nelle retribuzione, dalla bassa occupazione femminile alle difficoltà di carriera per le donne. Al lavoro, fra le priorità del governo Draghi, sarà dedicata anche la diretta sul sito, in programma alle ore 17: interverranno Fabiana Dadone, ministra alle Politiche giovanili, Gianna Fracassi, vicesegretaria generale della Cgil, Luisa Rosti, docente alla facoltà di Economia all'università di Pavia, Patrizia Di Dio, vicepresidente nazionale Confcommercio. Sono inoltre previste due videointerviste a Elena Bonetti, ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità, e a Mara Carfagna, ministra per il Sud.

Altro dossier disponibile sul sito del Sole 24 Ore sarà quello dedicato a donne e cultura, che conterrà anche recensioni di libri su parità di genere e politiche pubbliche e sulle figure femminile che possono essere un modello per costruire il futuro.

La giornata sarà scandita anche da una serie di dirette – accompagnate dall'hashtag #SiamoPari - trasmesse sui canali social di ALLEY OOP, il blog multifirma del Sole 24 Ore dedicato alla diversity: alle 14:30 sull'account Instagram si parlerà di occupazione femminile, mentre, alle 21:00, quella sulla pagina Facebook sarà dedicata a donne di sport. Sfidare i propri limiti, saper cadere e rialzarsi, avere il coraggio di osare e vincere: Jacopo Pasetti, ex giocatore di pallanuoto di Serie A e autore di Alley Oop, ne parlerà con Gaia Brunelli, telecronista SkySport e autrice della serie di podcast Donne in campo, disponibile in esclusiva su Audible e su 24+ dall'8 marzo. Con loro in diretta tre delle protagoniste dei podcast: Eleonora Anna Giorgi, marciatrice italiana primatista europea della 50 km di marcia; Silvia Gottardi, ex cestista di Serie A e blogger; Arianna Errigo campionessa del mondo di scherma nel 2013 e nel 2014.

I dieci episodi del podcast Donne in campo vogliono essere un omaggio alle donne, dall'atletica alla scherma, che hanno lottato con passione per cambiare la storia dello sport e farsi largo in un mondo prettamente maschile.

L'8 marzo torna Maria Latella con la seconda stagione del podcast “Donne del futuro”. Dopo la prima serie in cui la “signora delle interviste” ha accompagnato gli ascoltatori alla scoperta delle top manager italiane under 40, il viaggio prosegue con altre giovani imprenditrici di successo. Si parte l'8 marzo con Giada Zhang, la giovanissima italo-cinese Ceo e founder di Mulan Group, la prima azienda ad aver portato piatti pronti orientali realizzati con materie prime italiane nelle maggiori catene di supermercati in 15 regioni.