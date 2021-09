Il Gruppo 24 Ore al Salone del Risparmio con Plus24 e Radio 24

3' di lettura

Anche quest'anno Assogestioni che organizza il Salone del RISPARMIO (15 – 17 settembre) ha scelto il Gruppo 24 ORE come media partner: con Plus24, il settimanale di finanza e risparmio in edicola con Il Sole 24 Ore ogni sabato, per l'educazione finanziaria e Radio 24 come media partner radiofonico con dirette, speciali online e due convegni.

L'emittente del Gruppo 24 ORE sarà presente con uno studio radiofonico da cui trasmetterà per tutta la durata della manifestazione la trasmissione del mattino di Debora Rosciani e Mauro Meazza, “Due di denari”, che ogni giorno metterà a confronto gli esperti del settore con le richieste degli ascoltatori in tema di investimenti e risparmi, che – complice la pandemia - sono sempre più ‘parcheggiati' sui conti corrente. E saranno proprio i due conduttori a moderare il convegno di Radio 24 “Liquido, solido o gassoso? Il risparmio è questione di chimica” che si terrà venerdì 17 settembre dalle ore 12:30 alle ore 13:30 sia live (Sala Yellow2) sia in streaming sul sito del Salone del Risparmio.

La «chimica» evocata dal titolo dell’incontro si riferisce ai tre fondamentali indirizzi del risparmio: solido è l’investimento in beni immobili, che però spesso dà poca soddisfazione; liquidi (e ora anche troppo) sono i conti correnti di famiglie e imprese; gassosi sono i mercati, che nella ricerca divenuta ormai molto difficile di rendimenti, finiscono per diventare volatili. A discutere delle diffidenze di chi non investe e della situazione del mercato tre protagonisti del settore che offrono tre punti di osservazione differenti: Angelo Deiana (Presidente Ancp, Associazione nazionale consulenti patrimoniali), Vania Franceschelli (Vicepresidente Fecif, federazione europea dei consulenti finanziari), e Roberta Rossi (AD SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente).

Appuntamento anche sul sito di Radio 24, dove verrà presentata una nutrita serie di incontri con i professionisti del risparmio: le interviste raccolte da Rosciani e Meazza nel corso dei tre giorni del Salone a Sgr, assicurazioni, specialisti italiani e stranieri saranno disponibili nei giorni successivi su www.radio24.it, nella sezione «Iniziative Speciali».

Il settimanale del Sole 24 Ore, organizzato da Plus24 - che ha già dedicato all’evento sabato 11 settembre uno speciale di 4 pagine sui temi più caldi della manifestazione – organizza sempre venerdì 17 settembre dalle ore 14:15 alle ore 15:15 (Sala Yellow1) il convegno “Servizi finanziari, innovazione e tecnologica. Viaggio intorno e dentro la sandbox”. Per banche, Sgr, Sim, compagnie assicurative e le altre tipologie di società finanziarie che desiderano avviare un percorso di sperimentazione digitale, la conferenza sarà l’occasione per confrontarsi con i rappresentanti di due authority che fanno parte del Comitato FinTech: Mauro Bellofiore (responsabile ufficio regolamentazione Consob), Pietro Franchini (vice capo del servizio studi dell’Ivass) e con la professoressa Maria-Teresa Paracampo, curatrice del manuale universitario “Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari”.