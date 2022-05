Il Gruppo 24 Ore torna al Salone del Libro di Torino: ecco tutte le presentazioni

Oltre 20 gli incontri con gli autori che animeranno lo stand: dalle novità in libreria come “Città Italia” del vicedirettore del Sole 24 Ore Roberto Bernabò (appuntamento venerdì 20 alle ore 12) ai titoli di catalogo dedicati alla finanza personale, all’economia e al management, con attenzione all’attualità e alla situazione in Ucraina. Insieme agli autori, interverranno giornalisti del Sole 24 Ore e ospiti d’eccezione dal mondo del management, come il CEO di Alkemy Duccio Vitali, al giornalismo come Rula Jebreal.

Anche il prestigioso inserto culturale del Sole 24 Ore, Domenica, sarà presente al Lingotto la mattina di domenica 22 maggio con “Il menù della Domenica”, il racconto di come nasce un numero del rinomato inserto, e a seguire la presentazione di due libri editi da Il Sole 24 Ore con il marchio Domenica: “Le madri della Costituzione” con l’autrice Eliana di Caro e “Quello che ora sappiamo” curato da Francesca Barbiero con un intervento di Vittorio Lingiardi, storico collaboratore della Domenica.

- Tutti i libri in vendita online

Appuntamento invece a giovedì 19 maggio per la presentazione di “Verdeggiando” di Pia Pera a cura di Lara Ricci che sarà presente con Marco Vigevani, Andrea Jacchia ed Edoardo Albinati, già vincitore del Premio Strega. L’inserto culturale del Sole 24 Ore dedicherà proprio al Salone un approfondimento nel numero in edicola domenica 15 maggio.

Appuntamento nello stand del Sole 24 ORE anche con gli autori dei titoli di 24 ORE Professionale per la presentazione dei bestseller del catalogo specializzato che nel tempo si è arricchito di nuove collane e numerosi titoli dedicati ai temi di stretta attualità o di più ampio respiro, all’operatività e approfondimento per professionisti e operatori del settore.