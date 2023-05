Il Gruppo 24 Ore torna al Salone del Libro di Torino con Il Sole 24 Ore, 24 Ore Cultura e Radio 24

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gruppo 24 ORE torna al Salone del Libro di Torino dal 18 al 22 maggio 2023 in un'area espositiva - Stand W189-V190, Padiglione Oval - in cui saranno presenti Il Sole 24 Ore, 24 ORE Cultura e Radio 24 con un ricco palinsesto di presentazioni all'interno del calendario ufficiale del Salone, gli incontri con gli autori allo stand e le dirette di Radio 24.

Tra gli appuntamenti da non perdere la presentazione in anteprima di Capire l'economia (e non solo) con Il Sole 24 Ore a cura delle redazioni del Sole 24 Ore in programma giovedì 18 maggio alle ore 15:30 presso il Padiglione 2 BookLab, dedicata in particolare alle scuole, e alle 16:30 nel Padiglione Oval allo stand del Gruppo 24 ORE (W189-V190).

Venerdì 19 maggio alle ore 13:15, appuntamento al Padiglione 2 BookLab con la presentazione per le scuole del volume La paghetta perfetta con l’autrice Emanuela E. Rinaldi e i giornalisti di Radio 24 Mauro Meazza e Debora Rosciani. Nella stessa giornata tre gli appuntamenti presso lo stand del Gruppo 24 ORE (W189-V190) al Padiglione Oval: alle ore 16:00 è in programma la presentazione al pubblico del volume Il lavoro del lavoro di Alberto Orioli, vicedirettore vicario del Sole 24 Ore, e dell'avvocato Aldo Bottini che sarà in edicola dal 23 maggio e a seguire in libreria. Seguirà alle 16:45 l'incontro con la storica ed economista Adriana Castagnoli, autrice del libro Terre di mezzo, appena uscito in edicola e in libreria; alle ore 17.30 verrà presentato il primo Audiolibro realizzato dal Sole 24 Ore con Radio 24 “Risparmiare è facile” di Debora Rosciani e Mauro Meazza per le edizioni de Il Sole 24 Ore.

Tra gli appuntamenti del fine settimana, da segnalare domenica 21 maggio presso lo stand del gruppo alle 12.00 Thomas Leoncini che presenterà “La società liquida” e alle 16.30 Fabio Ferrari che racconterà, in contemporanea con l'uscita, il nuovissimo L'intelligenza artificiale non esiste, mentre lunedì 21 maggio si chiuderà con l'anteprima del volume Il codice del futuro sulla carta europea dei diritti digitali con gli autori, Roberto Viola e Luca De Biase, che incontreranno il pubblico alle 14:15 al Padiglione 2 BookLab.

Sempre domenica da non perdere, nel palinsesto generale del Salone l'appuntamento con Domenica, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, per un racconto dedicato ai 40 anni di storia delle pagine domenicali del quotidiano, che proprio quest'anno giunge al traguardo. Un anniversario importante per l'inserto di approfondimento culturale che i lettori del Sole 24 Ore trovano in edicola ogni domenica. A raccontarlo, Stefano Salis, responsabile della macroarea Domenica-Commenti, insieme ad alcuni tra gli storici collaboratori: Carla Moreni, Carlo Ossola, Davide Paolini, Angela Vettese.