Il Gruppo Allianz al fianco del comune di Trieste per aiutare il sistema economico e sociale locale Un importante sostegno economico alla città. La giunta comunale definirà ora come investire il contributo

2' di lettura

Allianz scende in campo a fianco del Comune di Trieste per sostenere il tessuto economico e sociale del territorio alle prese, come in tutto il paese, con l’emergenza Coronavirus.

«In questo momento difficile per il Paese e per la nostra città dovuto alla lotta contro il nemico comune del Covid-19, un importante segnale positivo arriva dal rafforzamento del senso di comunità e dall'impegno concreto di tutti, in base ai propri comportamenti e capacità, nel contribuire per superare insieme questo momento e poterne uscire più forti, sia come singoli che come sistema territoriale. Un esempio concreto di ciò è l'importante sostegno economico che il Gruppo Allianz S.p.A. ha deciso di dare alla città di Trieste».

Lo dichiara il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che in questi giorni si è sentito con i vertici del gruppo assicurativo.



“A nome della città di Trieste – continua il sindaco – ringrazio l'amministratore delegato Giacomo Campora e il Direttore generale Maurizio Devescovi per questo ulteriore intervento nei confronti della città di Trieste. Allianz, già concretamente impegnata sia nello sport cittadino con il basket che a livello culturale con la Fondazione del Teatro “Verdi”, è nuovamente intervenuta nei confronti della città di Trieste».

L'Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. Giacomo Campora commenta: «E' un dovere per noi dare il nostro contributo alle fasce più deboli in una realtà come Trieste, dove siamo fortemente presenti».



«Nella prossima riunione di giunta – conclude Dipiazza – individueremo i settori più critici e le misure cui destinare queste importanti risorse, sempre nell'ottica di contribuire ad aiutare il sistema economico e le famiglie del territorio. Questa guerra contro il Coronavirus la vinceremo e ne usciremo migliori come comunità».