Il gruppo Antonini investe 10 milioni per un nuovo brand che costruirà superyacht Il cantiere spezzino di Marina di Pertusola sarà ristrutturato e realizzerà nuove barche full custom fino a 70 metri di lunghezza. L’investimento è partito nonostante il lockdown per l’industria di Raoul de Forcade

2' di lettura

Nonostante il lockdown per coronavirus ancora in vigore per la costruzione di barche, c’è chi non si lascia demoralizzare dalla situazione e prevede un investimento di 10 milioni di euro per ampliare un cantiere, destinato a realizzare grandi yacht, e lanciare il marchio Antonini Navi nonché una nuova linea di barche.



A portare avanti l’operazione è il gruppo Antonini, già presente nel settore nautico, con costruzioni di barche per conto terzi e con lavori di refitting (ad esempio sulla nave scuola Amerigo Vespucci, veliero del 1930 appartenente alla Marina militare italiana).





Il gruppo, peraltro, è specializzato, in settori come l’oil & gas, con la costruzione di grandi strutture in acciaio, l’impiantistica industriale, la produzione di apparecchiature in pressione e la manutenzione di impianti complessi. Raggiunge un fatturato medio annuo di 50 milioni di euro grazie a tre siti produttivi: Olmec Unit, Oma Unit e il cantiere navale Marina di Pertusola di Muggiano nel Golfo della Spezia.



Su quest’ultimo si concentrerà l’investimento che il gruppo ha dedicato alla nautica. Il progetto è nato da un’idea di Aldo Manna, esperto del settore dei superyacht e amico della famiglia Antonini, che l’ha subito sposato.