Il gruppo Bmw rilancia con X2 e Mini

2' di lettura

Almeno una versione elettrica in tutte le gamme. La strategia del gruppo Bmw dà altri frutti in questo periodo con la nuova generazione della X2 e la rivoluzione che stravolge la gamma Mini, che debutta subito solo con le versioni elettriche. Tuttavia, il piano non abbassa l’attenzione verso le versioni con motori termici ibridizzati e, contestualmente, consacra anche l’avvento dell’idrogeno e delle Fuel Cell a partire dal 2025 con i modelli Neue Klasse, per slegare la mobilità elettrica dalla schiavitù delle batterie e dei lunghi tempi di ricarica.

Intanto, i modelli Bev già in commercio hanno aiutato a spingere in alto le vendite del gruppo Bmw cresciute del 5,1% da gennaio a settembre. In particolare, con le 94.000 consegne del terzo trimestre che sono il doppio rispetto a quelle dell’analogo periodo del 2022.

La seconda serie della Bmw X2 cambia format e diventa un suv-coupé. Basata sulla stessa architettura della X1, è un po’ più grossa dell’attuale poiché è lunga 4,55 metri, ha una linea caratterizzata da superfici levigate raccordate da tratti tesi e nervature che rimarcano la personalità da suv.

Subito offre sia la versione iX2, con powertrain elettrico bimotore con 313 cavalli e trazione integrale che promette un’autonomia fino a 450 chilometri alla quale si affiancherà una versione meno potente a trazione anteriore, e nelle versioni turbodiesel termica 18d con 150 cavalli e benzina mild-hybrid a 48 V con 156 cavalli, alle quali si affianca la M35i xDrive non elettrificata con 300 cavalli. Nella primavera del 2024 saranno disponibili anche le nuove Mini. La quinta serie della Cooper, per la prima volta offerta subito in versione elettrica, prodotta fino al 2026 in Cina e poi a Oxford assieme alle versioni con motori termici elettrificati ancora non note.

La nuova Cooper debutta nella versione E con 184 cavalli che promette un’autonomia di oltre 300 chilometri e Se con 218 cavalli che offre percorrenze di oltre 400 chilometri. Dimensionalmente simile all’attuale poiché la lunghezza non sfonda i 4 metri, la nuova Mini ha un aspetto che si lega al passato ma definita da un design pulito che origina una linea quasi monolitica. Lo stile minimalista regna anche all’interno, pur non mandando in pensione elementi caratterizzanti come il display Oled rotondo centrale, che adesso alloggia strumentazione e infotainment. La nuova Countryman ha una linea muscolosa, cresce a livello di dimensioni in quanto lunga 4,43 metri e anch’essa sarà proposta inizialmente in due versioni full-electric. La monomotore E con 204 cavalli con un’autonomia di 462 chilometri e la bimotore Se a trazione integrale con 313 cavalli, che può percorrere sino a 433 chilometri.