Il gruppo Calzedonia «sfida» gli ingegneri gestionali sulla sostenibilità I laureandi in ingegneria gestionale di Roma Tor Vergata, università di Firenze e università di Firenze potranno sottoporre progetti per il riutilizzo degli scarti tessili

Un progetto pensato per tre atenei italiani, università di Roma Tor Vergata, università di Firenze e università di Padova. Ai rispettivi studenti delle lauree magistrali (corsi di tre anni) di ingegneria gestionale il gruppo Calzedonia lancia una sfida: ideare progetti per l’ottimizzazione degli sfridi (termine tecnico per indicare i materiali di scarto di un processo produttivo) di tessuto in un’ottica di riutilizzo, riciclo e smaltimento, nella direzione della sostenibilità e con un approccio closed loop supply chain, ovvero di economia circolare. Gli ingegneri gestionali sono tra i profili più richiesti dalle aziende, della moda e non solo.

Concorso ma anche opportunità di lavoro

I progetti verranno valutati da una giuria interna al gruppo guidato da Sandro Veronesi, composta dal top management in ambito produttivo.

Gli studenti che elaboreranno la miglior proposta a livello nazionale avranno l’opportunità di visitare uno degli stabilimenti tecnologicamente più all’avanguardia del gruppo (che ha in portafoglio i marchi Calzedonia, Inrimissimi, Tezenis, Atelier Emé, Falconeri e Signor Vino), accompagnati da figure di spicco dell’azienda. I finalisti potranno inoltre visitare l’headquarter a Verona (nella foto in alto) e presentare il loro progetto alla giuria e confrontarsi in un colloquio con i recruiter del dipartimento risorse umane per potenziali opportunità lavorative nel mondo Calzedonia, tra le quali il Production International Career Program, che prevede un percorso formativo di job rotation tra Italia e stabilimenti produttivi esteri.

Integrazione verticale

Il gruppo Calzedonia è innanzitutto una realtà integrata verticalmente che cura tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla vendita, producendo fino all’85% dell’offerta complessiva dei suoi marchi. Possiede stabilimenti all’avanguardia in ambito tessile tra Italia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, Sri Lanka, Bosnia ed Etiopia. La sostenibilità della produzione, il focus sui giovani e le nuove generazioni ed una proficua interconnessione azienda-mondo universitario, sono da sempre ambiti fondamentali della strategia del gruppo e questo progetto ne rappresenta una sintesi ideale ed innovativa, per tutti gli attori coinvolti: azienda, università e studenti.