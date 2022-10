Il gruppo Cinello sbarca all’estero con il suo «Digital art work», il certificato delle copie uniche digitali nell’arte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Cinello, la start up del mondo dell’arte, si prepara a sbarcare all’estero, con progetti a Monaco, una grande mostra a New york e a Tokyo. Sono in corso trattative avanzate su cui i fondatori mantengono il riserbo.

Cinello è un’azienda impegnata nella promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, italiano in primis, su scala nazionale e internazionale. Fondata nel settembre del 2015, ha inventato e brevettato, a livello internazionale, i Digital Art Work , ovvero copie uniche digitali certificate di capolavori artistici antichi, moderni e contemporanei, prodotte in edizioni limitate, numerate e autenticate, in scala 1: 1, non riproducibili, protette con un sistema di crittografia digitale brevettato.

L’idea nasce dall’intuizione di John Blem e Franco Losi, due ingegneri informatici (che hanno lavorato per molti anni in California nella Silicon Valley), provenienti dal momdp dell’Information Technology, che condividono la passione per la cultura e il patrimonio culturale,storico e artistico, del nostro Paese (John Blem è un imprenditore italo danese, recentemente onorato dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella).

L’obiettivo è valorizzare l’arte vendendone una sorta di copia digitale che ognuno può tenere dove vuole. Ma parlare di copia è riduttivo, spiegano i fondatori: di fatto si tratta di un prodotto unico che riproduce esattamente l’opera, regalando le stesse sensazioni dell’esperienza diretta. Le copie sono numerate e quindi finite, non riproducibili all’infinito. Anche questo le rende uniche, come l’alta qualità della riproduzione.

Affacciarsi dunque al mercato del Digitale art work significa avere le stesse garanzie e tipologia di acquisto che si ha in una galleria d’arte. I DAW® consentono di rispettare tutti i requisiti propri delle opere d’arte: l’unicità dell’opera stessa, grazie ai più attuali e sicuri sistemi di crittografia, l’originalità, la rarità, la qualità della realizzazione, l’autenticità e la provenienza certificata.Cinello ha stesso rapporti con i più importanti musei italiani, tra cui gli Uffizi, e collabora con i principali artisti contemporanei.