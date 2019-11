Il Gruppo Clai (carni e salumi) acquisisce la Faggiola (latte e formaggi)

Il Gruppo CLAI ha scelto di supportare la Cooperativa Agricoop con piani di crescita sostenibili nel tempo questo perché da sempre crede nell'importanza di considerare il lavoro non come un'attività individuale ma piuttosto in un'ottica d'insieme. «Ci piace pensare – continua il Direttore Generale - di essere quella “mano” in più che si aggiunge alle tante che, con passione, da anni lavorano a Palazzuolo sul Senio, e che potrà dare nuovo slancio e linfa vitale all'attività della cooperativa con benefici per i soci e i lavoratori, e con ripercussioni sul territorio e i consumatori».

Con Agricoop CLAI condivide i valori sociali, la passione per le persone che rappresentano il grande patrimonio della filiera, la tracciabilità come garanzia e controllo di tutti i processi che influenzano in modo significativo la qualità del prodotto finito e sui quali si fonda il rapporto di fiducia tra il produttore/prodotto e il consumatore.

«Il nostro settore è esposto ad una continua evoluzione di atteggiamenti verso la produzione e il consumo di cibo che si fondano su una cooperazione sempre più stretta tra gli attori del sistema, tra produttori e consumatori, che va al di là della semplice dimensione dello scambio economico e, in misura crescente, fa riferimento ad obiettivi condivisi di sostenibilità sociale e ambientale. Siamo convinti – prosegue Pietro D'Angeli – che oggi uno sviluppo inclusivo e sostenibile nell'agroalimentare non possa prescindere dall'armonizzazione della redditività dell'impresa, degli impatti ambientali e dei valori sociali».

La “Faggiola” è una realtà di nicchia, che raccoglie ogni settimana 20 mila litri di latte proveniente esclusivamente dagli allevamenti associati per garantire solo prodotti di altissima qualità e dal sapore unico.

«Questo accordo – dichiara Andrea Casini, Direttore della Cooperativa Agricoop – ci rende orgogliosi e grati dell'attenzione e della fiducia che una realtà d'eccellenza come CLAI ha riposto nella nostra piccola cooperativa e ci sembra il modo più efficace per riproporre con forza al mercato le produzioni casearie dell'Alto Mugello. Vogliamo far conoscere sempre più ai consumatori le eccellenze del nostro territorio, la passione e l'impegno degli allevatori e il ruolo determinante che ha avuto la cooperazione nel sostenere e tutelare lo sviluppo zootecnico del territorio»