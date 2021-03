Il Gruppo Lo Conte rileva il brand Giusto

2' di lettura

Dai supermercati alle farmacie: il Gruppo Lo Conte punta sul mondo dei prodotti destinati all'alimentazione speciale e vi entra dalla porta principale. Ossia rilevando da Giuliani Farmaceutici il brand Giusto, che fattura 10 milioni di euro con la sua ampia gamma di prodotti formulati per soddisfare le esigenze di chi deve (o preferisce) rinunciare al glutine, o consumare alimenti privi di proteine o di zuccheri aggiunti, oppure particolarmente ricchi in fibre.

«L'acquisizione di Giusto è un importante tassello per la crescita multicanale del Gruppo Lo Conte nel mercato dell'alimentazione speciale e del farmaceutico e rappresenta il primo passo di una strategia di lungo periodo che ci vedrà puntare sul mercato di integratori e nutraceutici» dichiara Christian Ciccone, amministratore di Pharmafood, la new company del gruppo irpino che si occuperà di questo nuovo business.



Leader nel mercato delle farine speciali e degli ingredienti per dolci e salati (con i marchi Le Farine Magiche, Decorì e Molino Vigevano), con un fatturato consolidato di 50 milioni di euro e quattro stabilimenti tra Campania, Marche e Lombardia, il Gruppo Lo Conte non nasconde le sue ambizioni in questo nuovo universo, che, con i suoi oltre 3 miliardi di euro di sell-out e un trend di crescita costante negli ultimi anni, muove un giro d'affari dieci volte maggiore di quello delle farine. «Rilevando il brand Giusto abbiamo compiuto una scelta strategica impegnativa e sfidante – commenta il presidente del gruppo, Antonio Lo Conte – ed esteso il nostro modello di crescita sostenibile anche nel mercato dell'alimentazione speciale, sia come ingredienti che come prodotti finiti».

Per conquistare e presidiare il mondo dei nutraceutici l'azienda ha attivato un team di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di creare nuove linee di integratori e di alimenti funzionali. Il debutto sugli scaffali arriverà nel 2022, con il lancio di un'innovativa gamma di integratori funzionali, che saranno distribuiti nelle 10mila farmacie in cui sono venduti i prodotti Giusto. La distribuzione sarà curata da Giuliani Farmaceutici, con cui il Gruppo Lo Conte ha firmato un accordo di collaborazione commerciale e logistica per il canale farmaceutico.

Loading...