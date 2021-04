Il gruppo Damiani mette a disposizione i suoi spazi aziendali per somministrare vaccini

2' di lettura

Conferma che la campagna vaccinale antiCovid in Italia sta accelerando è il numero, sempre crescente, delle aziende che mettono a disposizione i loro spazi per le somministrazioni. Si aggiunge a esse anche il gruppo Damiani, che ha messo a disposizione da tempo per la vaccinazione di tutti i cittadini, dei propri dipendenti e dei loro familiari, alcuni spazi aziendali, tra i quali i 12mila mq del futuro polo produttivo di Valenza, l'ex Palafiere della città.

Questa struttura, dotata di ampio parcheggio e logisticamente strutturata, è localizzata fuori dal centro storico di Valenza e potrebbe essere utilizzata per allestire un'area medica idonea a somministrare i vaccini in base alle disposizioni attuative approvate.

Il gruppo è impegnato per l’emergenza pandemia fin dallo scorso anno: oltre la donazione di 100mila euro per alcuni ospedali, aveva messo a disposizione alcune delle sue sedi per ospedali da campo, attivando anche il proprio network internazionale per recuperare dispositivi di protezione da donare alle strutture sanitarie e implementando #TogetherWeHelp”, un progetto digitale volto ad amplificare il meccanismo di donazioni del gruppo, coinvolgendo gli appassionati di gioielleria e design che acquistavano sui siti Damiani, Salvini, Calderoni, Rocca e Venini, gli altri marchi del gruppo.

Inoltre, per i collaboratori, che in molti casi lavorano per l'azienda da generazioni e rendono possibili le creazioni di arte orafa e vetraria, è stata attivata ed è tuttora attiva un'assicurazione, per loro e per i loro famigliari, in caso di ricovero per Covid19. Infine, a tutti i medici ed infermieri dell'Ospedale di Tortona, convertito nel primo Covid Hospital d'Italia, è stato donato un gioiello, come ringraziamento simbolico per il loro impegno.