Il gruppo Davines accelera l’espansione in Europa

Dopo aver archiviato il 2021 con un fatturato di 191,8 milioni di euro in crescita del 25,5% rispetto al 2020 e del 17,5% rispetto al 2019, con la previsione di chiudere il 2022 con un ulteriore incremento dei ricavi a 230 milioni (+20%), il gruppo Davines – azienda italiana che opera nel settore della bellezza professionale presente in 90 Paesi con i marchi dell’haircare Davines e dello skincare Comfort Zone – continua il suo sviluppo in Europa con una nuova filiale in Germania. Davines Germany, che aprirà nel corso di quest’anno, si aggiunge a quelle italiana, inglese, francese, olandese, statunitense, messicana, di Hong Kong e cinese.

L’estero è trainante per lo sviluppo del gruppo che lì realizza l’80% del suo fatturato: Stati Uniti ed Europa sono i suoi principali mercati anche se l’anno scorso l’azienda ha registrato tassi di crescita a doppia cifra in tutti i Paesi in cui è presente, in particolare del 20% in Asia e del 30% in Sud America. Strategica è anche la Germania, dove la crescita è stata del 14%: l’obiettivo di Davines è di entrare nella top 10 dell’haircare professionale entro la fine del 2025 e la nuova filiale servirà, dall’avvio dell’attività commerciale, circa 500 saloni nel Paese. Ancora, dieci consulenti di vendita integreranno l’attuale rete commerciale assieme a un nuovo team composto da otto formatori e una struttura marketing locale.

«Siamo presenti sul mercato tedesco da vent’anni e riteniamo che sia giunto il momento di aprire una filiale in un mercato così strategico, con 80 milioni di abitanti e uno dei Pil più alti d’Europa – commenta Anthony Molet, ceo del gruppo Davines –. Siamo convinti che il nostro messaggio e il nostro impegno per la sostenibilità avranno una buona risonanza in questo Paese. L’apertura di Davines Germany e di una nuova sede consolida il nostro percorso di crescita organica a livello internazionale in un mercato che per noi è tra i primi cinque a livello globale».

Davines ha già pianificato l’apertura di una nuova sede, la Davines House, a Düsseldorf, nella seconda metà dell’anno ,che ingloberà la Davines Academy per la formazione dei parrucchieri in Germania. La nuova sede avrà un ruolo chiave per diffondere i valori e l’affidabilità del brand e per ispirare il team di collaboratori e i suoi clienti.