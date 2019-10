Il gruppo Davines sostiene l’ambiente e i territori Parte la quinta edizione dell’iniziativa internazionale I Sustain Beauty: filiali, saloni di bellezza e centri estetici di 90 Paesi sono chiamati prendersi cura di un luogo. C’è tempo fino a fine anno per presentare il proprio progetto. Il migliore sarà premiato con un rimborso del valore massimo di 10mila euro per la sua realizzazione di Marika Gervasio

“Super clean up tour”, che vede i cittadini di Amsterdam impegnati nella pulizia delle acque urbane sulle tavole galleggianti Sup; “École Good Planet” in Francia, iniziativa voluta dal noto fotoreporter Yann Arthus-Bertrand, che prevede oltre 30 workshop gratuiti durante l'anno per sensibilizzare i più giovani sulle tematiche ambientali, in particolare legate alla Natura come fonte di sostentamento.

E ancora, il “National Forest Project” nel regno Unito, per la riforestazione e il mantenimento delle ex aree verdi delle Midlands inglesi, subissate per 25 anni da un'intensa attività industriale, con l'obiettivo di piantare 9 milioni di alberi entro il 2021; e, negli Stati Uniti, “Community Supported Agriculture” un sistema che permette ai consumatori di supportare oltre 200 piccoli agricoltori tra Hudson Valley, Midwest e California acquistando parte dei raccolti.

Sono alcuni dei progetti selezionati dal progetto I Sustain Beauty, iniziativa internazionale del gruppo Davines - presente sui mercati professionali globali con due marchi, Davines e Comfort Zone, dedicati rispettivamente a capelli e skincare - dedicata all'ambiente e ai territori. La quinta edizione dell'iniziativa, dal nome “Adotta un luogo”, rivolge un appello a tutta la community Davines di professionisti della bellezza: filiali, distributori, saloni, spa e centri estetici di oltre 90 Paesi nel mondo sono chiamati a presentare una proposta per salvare un patrimonio a rischio o deteriorato del proprio territorio, ovvero adottare un luogo per restituirlo alla sua bellezza originaria, preservarne le risorse naturali e artistiche, riqualificarlo e sottrarlo all'abbandono ripristinandone il valore e donandogli nuova vita.

I progetti, che possono essere caricati sul sito www.isustainbeauty.com fino al 31 dicembre, verranno valutati da una giuria che selezionerà quello più in linea con il valore che anima l'attività del Gruppo e che lo ha reso una “B Corp” certificata: fare impresa con un impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente. Al migliore verrà corrisposto un rimborso del valore massimo di 10mila euro per l'acquisto di strumenti e materiali necessari allo sviluppo del progetto stesso. In caso di mancata assegnazione dei premi, il loro corrispettivo sarà devoluto alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori .

Saranno valutati progetti in grado di valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale di un territorio, attraverso la tutela, il ripristino, il restauro e la riqualificazione delle eccellenze locali, come: edifici privati o pubblici, opere d'arte, luoghi dalla forte connotazione identitaria trascurati e dimenticati. Oppure iniziative volte a migliorare le relazioni e la quotidianità degli individui, con particolare attenzione alle comunità e alle categorie più svantaggiate, attraverso la rinascita di uno spazio oppure attività formative, professionalizzanti e di aggregazione. Infine progetti che si prendano cura dell'ambiente, del paesaggio e, più in generale, delle aree private o pubbliche danneggiate dall'incuria e dall'azione dell'uomo. Come di azioni di pulizia e raccolta rifiuti, di lotta all'inquinamento, di protezione di ecosistemi a rischio per i cambiamenti climatici, di supporto alle comunità agricole e di promozione di tecniche di coltivazione sostenibili.