Il Gruppo Dumarey chiude su Vitesco, ora l’Italia conta 1.700 addetti e 3 sedi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il Gruppo Dumarey, che ha a Torino uno dei suoi centri di ricerca e sviluppo principali, chiude il cerchio sull’acquisizione di Vitesco Technologies Italy, società toscana specializzata in iniettori per motori a benzina e sistemi di trattamento dei gas di scarico per il powertrain diesel. La società, nel nuovo assetto organizzativo, si chiamerà Dumarey Flowmotion Technology. L’operazione di acquisizione è stata formalmente conclusa il 31 dicembre scorso.

L’acquisizione di Vitesco Technologies Italy rappresenta una tappa importante nella strategia di crescita del Gruppo Dumarey, che punta a rafforzare il proprio peso nel mercato globale dei sistemi di propulsione ampliando l’offerta di prodotti e servizi. Grande attenzione inoltre al mondo dei motori a combustione interna – l’Europa li ha messi al bando, per auto e commerciali leggeri, a partire dal 2035 – e alle motorizzazioni alimentati da combustibili alternativi, come l’idrogeno.

Loading...

A regime dunque il Gruppo Dumarey conta in Italia tre sedi – il Centro di ricerca e sviluppo di Torino accanto ai due stabilimenti produttivi di Vitesco – e 1.700 addetti in totale, mille dei quali in Toscana. A livello globale la multinazionale impiega 3mila persone in sei sedi tra Europa e Asia, con un fatturato di un miliardo di euro

«Siamo entusiasti di accogliere Vitesco Technologies Italy nella nostra famiglia – commenta Pierpaolo Antonioli, Chief Technology Officer del Gruppo Dumarey – e con questa operazione potremo accelerare lo sviluppo di soluzioni di propulsione innovative e a basse emissioni, un passo importante verso la sostenibilità ambientale dell’industria automobilistica». L’operazione è stata finanziata da Banca Monte dei Paschi di Siena.