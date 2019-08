Il Gruppo Fca studia nuovi servizi assicurativi Grazie soprattutto alla collaborazione con LexisNexis Risck solutions di Corrado Canali

Il Gruppo FCA ha annunciato che attiverà una collaborazione con LexisNexis attraverso un “Pan-European Insurance Panel” una piattaforma paneuropea centralizzata di dati relativi alla guida e ai veicoli connesse, forniti dalle Case d'auto e dalle compagnie assicurative che aderiscono a LexisNexis Telematics Exchange.

I dati che verranno analizzati e utilizzati nel pieno rispetto sia delle normative sulla privacy oltre che con il consenso da parte dei clienti al trattamento dei loro dati personali, serviranno ad avere una visione sia del rischio che di come si è comportato sia il conducente che anche il veicolo.



A partire dal 2020, i dati telematici dei clienti Fca e quelli relativi ai veicoli connessi con Fca potranno essere condivisi, fatto salvo il loro consenso, con LexisNexis e con le compagnie assicurative per accedere a polizze ancora più vantaggiose oltre che più personalizzabili offerte dalle compagnie che fanno parte di quella piattaforma.



Santo Ficili

Santo Ficili (nella foto), responsabile per i mercati Emea di Mopar Service, Parts & Customer Care, Italy Business Center & EMEA Sales Operation - ha così commentato lo sviluppo della nuova collaborazione “Con LexisNexis Risk Solutions c'è un connubio di competenze tecnologiche e di gestione dati che ci permetterà di meglio sviluppare i nuovi prodotti e servizi per i nostri clienti sulla base dei loro dati di guida e dei sistemi di sicurezza installati sui veicoli. Insieme possiamo, davvero, creare soluzioni più innovative e offrire maggiore libertà di scelta,più valore e anche maggiore convenienza. La nostra partecipazione nel LexisNexis Telematics Exchange e la collaborazione con il Pan-European Insurance Panel contribuirà ad accelerare lo sviluppo di servizi di assicurazione per veicoli connessi”.



Gli ha fatto eco anche Paul Stacy, Automotive Development Director di LexisNexis Risk Solutions. “Fca è destinata ad assumere un ruolo importante nel settore automotive proponendo ai propri clienti servizi per le auto connesse e utilizzando i dati per ridurre il costo complessivo di proprietà, visto l'interesse dei consumatori nel prestare il proprio consenso a condividere i dati è destinato a crescere perché avranno la possibilità di accedere a particolari servizi, e FCA è strutturata per soddisfare le esigenze di questa clientela evoluta”.