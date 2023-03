Il Gruppo Gattinoni verso il miliardo di ricavi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un piano industriale che porgerà il Gruppo Gattinoni al traguardo del miliardo di ricavi al termine del triennio. «Siamo ripartiti, il momento è favorevole. Abbiamo chiuso i bilanci del 2022 in area positiva e dall’inizio di gennaio si lavora fortissimo come se non ci fosse un domani. I ricavi 2022 sono pari a 492 milioni mentre il valore dei contratti commerciali (il volume del transato con fornitori terzi ndr) è vicino ai 1,2 miliardi - dice Franco Gattinoni, presidente del Gruppo che porta il suo nome e presidente della Federazione turismo organizzato (Fto) di Confcommercio, che celebra i 40 anni di attività -. Il piano industriale punta a un miliardo di ricavi e a 2 miliardi di contratti commerciali venduti tra tre anni». Per quest’anno il budget è di 636 milioni ma alla luce delle brillanti performance del primo trimestre si punta ai 700 milioni.

Tre problemi cruciali per il turismo

L’industria dei viaggi ha ripreso a correre dopo il lungo black out provocato dalla pandemia ma «Attendiamo ancora i ristori per il 2021 - ricorda il presidente -. Il turismo organizzato è una grande opportunità ma è gestito male e ha tre grossi problemi». Costi del personale, il volato, ovvero avere lasciato il trasporto aereo in mano alle low cost e i tempi lungi per il rilascio dei passaporti. Sul costo del personale Gattinoni ritiene che le aziende non possono sopportate maggiori costi «perché un neoassunto da noi prende 1.100 euro al mese e all’azienda costo tra i 45 e i 48mila euro l’anno. Non è possibile». Il gruppo negli anni della pandemia non solo ha mantenuto i livelli occupazionali ma ha anche assunto 81 persone di cui 60 giovani da formare e fare crescere. Sul nodo del volare il presidente calca la mano. «Parliamo tanto di rilancio del turismo ma spesso ci fermiamo alle chiacchiere senza preoccuparci dei problemi reali. Il problema è il volato, lo abbiamo lasciato in mano alle low cost, siamo stati dei pazzi. Oggi ho mille persone da trasportare in Sicilia. Un prezzo di 300 euro a passeggero mi sembra abbastanza equo visto che sono molti e non trovo niente a meno di 500 euro con WizzAir e Ryanair. Addirittura abbiamo compagnie low cost che non vogliono trattare con le agenzie di viaggio quando la maggior parte dei loro biglietti è con noi. Bisogna che intervengano non solo il ministro del Turismo ma anche quello dei Trasporti. Nel mondo il turismo è già la prima attività, potrebbe esserlo anche in Italia ma come si fa in questo modo?». Infine c’è il nodo della burocrazia dai passaporti ai visti. «Va risolto subito, non possiamo più aspettare». Il nodo cruciale delle low cost è la programmazione dei voli e il numero di tratte che viene improvvisamente cancellato creando grossi problemi ai tour operator a cui creano pesanti danni.

Il piano industriale

Fondato nel 1983 il Gruppo oggi conta oltre 800 dipendenti e opera con un network di 8 sedi tra gli hub di Milano, Torino e Bologna, oltre le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma a cui quest’anno si aggiunge Treviso. Le agenzie di proprietà sono 120 mentre quelle affiliate 1.407. Il piano industriale prevede tre aree core con strategie e azioni. Nel Travel si agirà su un doppio binario. Da un lato il progetto si valuta l’incremento del numero delle agenzie di viaggio di proprietà per passare da 120 a 200, tramite acquisizioni che metterebbero l’acceleratore al business. Sul fronte del prodotto interno, inteso come programmazione creata e brandizzata Gattinoni, si lavorerà per implementare la contrattazione diretta, fornire servizi di alta qualità personalizzati e studiati su tutte le tipologie di target, con lo scopo di fidelizzare al brand. Il prodotto interno consente un maggiore controllo sulla marginalità e rappresenta un plus per le agenzie sia di proprietà – 120 – e affiliate - 1.407 in tutta Italia – che possono presentarsi al consumatore con soluzioni diverse per ogni cliente. È in essere il rebranding delle agenzie di viaggio di proprietà, che nell’arco del 2023 metterà al centro il nuovo logo azzurro Gattinoni Travel – che già caratterizza il prodotto viaggi del Gruppo - per identificare i Gattinoni Travel Store. Per le agenzie affiliate avverrà una rivisitazione delle vetrofanie che si ultimerà nell’anno 2024. Il rebranding non è un’operazione estetica fine a se stessa, ma una delle armi per indirizzare i viaggiatori in agenzia. Dopo la pandemia le persone hanno manifestato il bisogno di tutele e garanzie, che non possono avere dall’online generico. Il Gruppo ha inoltre sviluppato un sito e-commerce (www.gattinonitravel.it) pensato per i consumatori finali che vogliono acquistare online oppure scegliere un prodotto da acquistare in agenzia.