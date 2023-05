Il gruppo Giorgio Armani chiude il 2022 a 2,35 miliardi (+16,5% sul 2021)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Giorgio Armani – che nel 2025 compirà 50 anni – conferma la solidità del suo modello di business, con un 2022 che lo conferma leader tra le aziende italiane delle moda non quotate: i ricavi netti sono arrivati a 2,35 miliardi, in crescita del 16,5% rispetto all'anno precedente. Il fatturato indotto supera i 4,5 miliardi mentre il fatturato a valori retail è stimato oltre i 6,5 miliardi di euro. Ottimi anche i dati di redditività gestionale (ex International financial reporting standard, Ifrs16, si precisa nel comunicato ufficiale): l’ebitda è arrivato a 289 milioni, in crescita del 25% rispetto al 2021, mentre l’ebit è salito del 30% a 202,5 milioni (nella foto in alto, il finale della sfilata allestita nel febbraio scorso a Marina di Carrara per la presentazione dello yacht da 72 metri curato da Giorgio Armani per Italian Sea Group).

Equilibrio tra canali di vendita

Nonostante un contesto internazionale ancora caratterizzato da molteplici fattori di crisi, nel 2022 tutti i canali di vendita sono risultati in crescita rispetto al 2021, con una ripartizione molto equilibrata che vede retail diretto in aumento del 17%, wholesale del 16%, e-commerce del 9%, con andamenti spesso superiori rispetto ai mercati di riferimento, soprattutto per la categoria abbigliamento. «Il riscontro positivo delle collezioni, unito a una politica di sempre crescente attenzione alla qualità del servizio, dà ulteriore impulso alla performance positiva con un aumento delle vendite a prezzo pieno, che si riflette nell'incremento della marginalità gestionale», si legge nel comunicato.

Giorgio Armani

La laurea honoris causa

I risultati 2022 danno ulteriore significato e forza alla laurea honoris causa appena ricevuta da Giorgio Armani dall’università di Piacenza, sua città natale. Al Teatro Municipale della città l’11 maggio l'Università Cattolica ha conferito la laurea allo stilista e imprenditore «per la dimensione internazionale del marchio, per l'approccio olistico alla sostenibilità, per la ricerca inesausta di miglioramento e per la consapevolezza della centralità dell'impresa nella creazione di valore condiviso».

Equilibrio geografico

Tornando ai dati del 2022, a livello geografico, anche in relazione al graduale allentamento delle restrizioni sanitarie e alla progressiva ripresa dei viaggi in Europa e in America, nel 2022 il gruppo Armani ha raggiunto, in questi due continenti, performance molto positive di aumento dei ricavi, rispettivamente pari al +24% e +19,5% rispetto al 2021. Nel complesso l'Asia ha invece fatto registrare una flessione del 6,3%, imputabile a estesi lockdown e alla reintroduzione di forti limitazioni alla mobilità, che in Cina sono state rimosse soltanto all'inizio del 2023.