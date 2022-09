Il Gruppo Imq fa rotta verso gli Stati Uniti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Guarda al mercato statunitense il Gruppo Imq, leader nel settore dei servizi professionali per le aziende, in particolare nella valutazione della conformità. «È una direttrice di sviluppo e nell’arco del prossimo biennio prevediamo l’apertura di una sede anche negli Usa oppure l’acquisizione di una azienda locale» anticipa Antonella Scaglia, ad del gruppo milanese. Il gruppo sta vagliando le opportunità offerte da alcuni Stati e contee per attirare investitori esteri. L’ultimo passo oltreconfine è stato fatto a febbraio con l’apertura della sede in Uk che si aggiunge agli uffici in Spagna, Germania, Polonia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Cina. Negli ultimi giorni Imq ha acquisito la maggioranza di eAmbiente, Pmi con 4 milioni di ricavi e una quarantina di dipendenti, che offre servizi alle aziende pubbliche e private sulla riduzione dell’impatto ambientale ed energetico. In eAmbiente resteranno i fondatori che assicureranno la continuità aziendale.

Entro la fine dell’anno sarà operativo un progetto, frutto dell’accordo tra Corepla, Consorzio per la raccolta e il recupero degli imballaggi in plastica e Csi (Gruppo Imq) per la realizzazione di un laboratorio di prova in grado di valutare la selezionalibilità e riciclabilità dei vari materiali plastici usati per gli imballaggi e il loro l’impatto ambientale. Sul fronte del fatturato l’ad prevede per il 2022 un giro d’affari di 120 milioni di euro, in linea con i 118 milioni di ricavi dello scorso anno, mentre viene confermato il 6% dei ricavi destinato alla ricerca e sviluppo. Risorse investite nell’hub tecnologico di Imq, dove è stata realizzata una camera semi-anecoica di 220 metri quadri, una delle più grandi d’Europa per la compatibilità elettromagnetica, e nella cybersicurezza dei prototipi prima della loro messa in commercio.