Il gruppo Isaholidays rinnova l’offerta. Per il 2023 previste 660mila presenze (+10%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un pacchetto di investimenti per aumentare la ricettività e la qualità dell’offerta. È quello varato dal Gruppo Isaholidays che comprende Isamar Holiday Village & Residence a Isola Verde di Chioggia (Ve) e Barricata Holiday Village nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po, in provincia di Rovigo. Due villaggi open air a 5 stelle con una capacità ricettiva complessiva di oltre 8mila posti letto tra case mobili, bungalow e appartamenti per circa 600mila presenze l’anno. «Quest’anno puntiamo a un aumento del 10% delle presenze grazie a un programma di rinnovo di chalet e case mobili perché la nostra clientela chiede sempre più una offerta premium, di lusso» spiega Silvia Pagnan, sales & marketing manager di Isaholidays e terza generazione del gruppo di famiglia. Per quanto riguarda i futuri sviluppi in un’area agricola di 150 ettari di proprietà, connessa all’Isamar Holiday Village, è in corso la definitiva approvazione di un piano integrato di sviluppo turistico per la realizzazione di un campo da golf di 18 buche, una darsena con 500 posti barca e un complesso residenziale turistico di 1.000 unità abitative, che porterà la ricettività complessiva del Gruppo a oltre 12mila residenti, con una proposta davvero diversificata di opzioni per la vacanza al mare. Con il progetto integrato Golf-Darsena si ipotizza che verranno totalizzate 1,2 milioni di presenze l’anno. Un altro dossier è stato aperto per la realizzazione, sempre su terreni di proprietà, di una struttura open air di lusso in Toscana, nel senese. La divisione turistica del Gruppo ha a Mestre l’Hotel Plaza e nel capoluogo lagunare Anda Venice, un ostello di nuova generazione mentre il Gruppo Pagnan detiene attività agricole che si sviluppano su 600 ettari.

Il mix di clientela che sceglie i villaggi Isaholidays vede un 60% di ospiti provenienti da Germania, Svizzera e Austria e in quote minori da Danimarca, Olanda e altri paesi del Nord Europa. La parte restante sono famiglie che vivono nel raggio di circa 400 chilometri dalle strutture. Strutture per la stagione 2023, l’apertura dei resort è prevista per il 18 maggio, beneficiano di investimenti per innalzare gli standard di ospitalità. Nell’Holiday Village di Isolaverde di Chioggia si stanno posando i nuovi chalet per famiglie numerose e gruppi di amici con un patio di 36 metri quadri oltre ad altre case mobili premium. Pronta anche una pista con curve paraboliche per biciclette, skateboard, monopattini mentre 20mila metri quadri sono destinati allo sport con la possibilità di seguire gratuitamente academy di calcio, tennis e basket sotto la guida di istruttori professionisti. Nel glamping a Barricata Holiday Village, nel cuore del parco del delta del Po Patrimonio dell’umanità riserva della Biosfera Unesco sono collocate nuove lodge tent di ultima generazione con ambienti climatizzati e grandi openspace. Per i più piccoli è stato rinnovato il parco acquatico con l’inserimento di nuove attrazioni che si aggiungono alle tante attività sportive e non pensate per bimbi e ragazzi. Soprattutto in bicicletta, in barca o a cavallo si può andare alla scoperta del Parco naturale del Delta del Po.