Il Gruppo Kerten Hospitality debutta in Europa con un boutique hotel a Roma

Dopo una crescita esponenziale in Medio Oriente, il Gruppo Kerten Hospitality è entrato in Europa con un boutique hotel nel centro di Roma. L’operazione è stata strutturata in partnership con la famiglia Santucci – oggi alla terza generazione, storica proprietaria dell'immobile – e prevede un investimento di oltre 4 milioni di euro per una riqualificazione integrale, secondo i moderni criteri di innovazione, eco-sostenibilità e design, in linea con i più avanzati standard internazionali. Siamo tra via del Corso e via di Pietra, a pochi passi dalla Fontana di Trevi e dal Pantheon.

Il marchio è quello di Cloud 7 (Kerten Hospitality è un operatore di progetti lifestyle, che gestisce alberghi, residenze, ristoranti e spazi lavorativi attraverso altri marchi come The House Hotel, Ouspace, e vari brand F&B) e l’operazione riguarda la rigenerazione di un palazzo di 5 piani per oltre 1.600 mq, pronto ad aprirsi come hotel 4 stelle.

Il progetto è di Genius Loci Architettura.

Realizzato ai primi del Novecento, l’edificio, che nel corso degli anni ha ospitato anche il Banco di Roma e l'ambasciata del Camerun, riaprirà quindi come boutique hotel: «42 stanze, un rooftop e una social-hub, che andrà a sostituire la tradizionale lobby – racconta Theo Bortoluzzi, responsabile dello sviluppo di Kerten Hospitality in Europa – studiata per eventi, workshop aperti alla città. Un mix di arte, cultura, leisure. Non solo hotellerie».

La scelta del giovane gruppo, che oggi ha all’attivo 35 progetti immobiliari, molti dei quali in apertura tra il 2022 e il 2023, è stata quella di un hotel di fascia medio-alta, considerando i tanti nuovi hotel in arrivo 5 stelle, e oltre (anche nella zona) e quelli di fascia medio bassa. «Dal nostro osservatorio, mancano progetti di lifestyle e facendo tesoro del nostro obiettivo, come Kerten Hospitality, di creare ecosistemi per integrare diversi modelli di business in singoli sviluppi – racconta Bortoluzzi – abbiamo optato per un concept innovativo con Cloud 7».

Il business model? Quello dell’hotel management agreement: un contratto di gestione. «Il proprietario investe nell’edificio, nella ristruttazione e noi lo supportiamo durante tutto il processo e ci prendiamo in carico la gestione dell’hotel, una volta ultimato» spiega il responsabile dello sviluppo di Kerten Hospitality in Europa. L’accordo è stato trovato sulla condivisione della visione, sulla messa a punto di uno schema che si adatta alla location e offre un prodotto su misura del contesto.Cloud 7 Hotel Roma punta ad aprire nel 2023, portando così nella capitale un progetto che bilancia la tradizione con i trend più moderni, che, da un lato, coinvolgerà i clienti in eventi culturali e artistici allestiti con creatività e innovazione all’interno di spazi imprevedibili, dall'altra, offrirà quiete, relax e una vista inattesa dalla terrazza al sesto piano.