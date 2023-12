Il Gruppo Multiversity entra nel capitale di Materias

Ascolta la versione audio dell'articolo

Roma, 18 dicembre 2023 – Multiversity , gruppo italiano attivo nel settore dell’Education con le Università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, ha deciso di acquisire una quota di Materias - PMI attiva nell’identificazione e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia generate prevalentemente dal settore accademico nel campo dei materiali avanzati - tramite un aumento di capitale e con il contestuale ingresso di Multiversity nel Cda della società.

Questa collaborazione consentirà alle Università digitali di Multiversity di valorizzare le attività di ricerca rafforzando il technology transfer di conoscenze scientifiche, tecnologiche e culturali, attraverso interazioni dirette con la società civile e il mondo imprenditoriale.

Luigi Nicolais, Presidente e co-fondatore di Materias, già ministro per le Riforme e l’Innovazione della PA e Presidente CNR, ha detto: «Si prospettano importanti sinergie tra la ricerca già in corso presso gli Atenei del Gruppo Multiversity e Materias. L’ingresso di Multiversity è motivo di grande soddisfazione e apporterà un contributo significativo all’avanzamento di progetti e all’innovazione digitale».

Fabio Vaccarono , Ceo di Multiversity, ha spiegato: «Con la partecipazione nel capitale di Materias intendiamo ulteriormente accelerare sugli obiettivi di Terza Missione che sono al centro della nostra mission istituzionale, valorizzando la ricerca scientifica, contribuendo a colmare il gap tra scienza pura e scienza applicata e favorendo l’interscambio tra il nostro corpo accademico e il tessuto produttivo nazionale. Puntiamo a promuovere l’innovazione tecnologica e la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l’ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica».

Materias, co-fondata nel 2016 dal Prof. Luigi Nicolais e con sede a Napoli, attraverso la connessione del mondo della ricerca con quello industriale, ha l’obiettivo di creare nuove opportunità di business, supportando lo sviluppo di soluzioni innovative ed ecosostenibili nel settore dei materiali avanzati e accelerando il loro ingresso nei mercati di riferimento. In tal modo, Materias ha dato vita a progetti destinati a diversi settori, tra cui ingegneria civile, biomedicale, agri-food e processi industriali, generando oltre 100 brevetti a livello nazionale e internazionale. In Materias e nelle startup da essa controllate lavorano 20 dipendenti, di cui il 60% possiede un PhD in materie scientifiche. Il capitale sociale di Materias al momento è detenuto da Dompé, We, Intesa Sanpaolo, IBSA Farmaceutici e dalla finanziaria MPA Development.