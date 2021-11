Il gruppo olandese Ahold porta in Borsa Bol.com per farla diventare la Amazon d’Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Difendersi da Amazon o provare a sfidarla in Europa? Il colosso olandese dei supermarket Ahold Delhaize, presente in molti Paesi europei ma anche negli USA, tenta la seconda strada. E per farlo decide di scorporare e quotare in Borsa la controllata Bol.com, il marketplace di e-commerce che punta a far crescere in Europa.

Per riuscirci saranno decisive le risorse da destinare agli investimenti che arriveranno dall'Ipo. Ahold punta a una valutazione di Bol.com di oltre 5 miliardi e il progetto di scissione...