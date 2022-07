Il gruppo Orsero fa acquisti in Francia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo agroalimentare Orsero si espande in Francia. L’azienda ha sottoscritto due accordi di esclusiva: il primo è per l’acquisizione dell’80% del capitale di Blampin groupe, primo operatore francesce sui mercati all’ingrosso con 12 piattaforme di vendita, ricavi consolidati annuali per circa 195 milioni di euro, 230 dipendenti e un adjusted Ebitda margin pari a 5,5% circa. Per l’operazione, spiega una nota, è previsto un corrispettivo pari a 32 milioni, oltre ad earn-out di massimi 8 milioni....