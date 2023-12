Prada, il gruppo compra per 400 milioni un palazzo sulla Fifth Avenue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cinque piani di negozio sulla Fifth Avenue, nella sua parte più costosa, possono essere una cifra esorbitante anche per il più grande gruppo italiano del lusso, il gruppo Prada. Si spiega anche così la decisione di acquistare l’intero palazzo, al 724 della Fifth Avenue, che dal 1997 ospita il negozio più grande di New York del marchio che dà il nome al gruppo. La strada di Manhattan, stando al più recente rapporto di Cushman& Wakefield, è la più cara al mondo per affitti a metro (o piede quadro), mentre al secondo posto c’è via Montenapoleone, a Milano, dove Prada ha due negozi oltre a un punto vendita a insegna Pasticceria Marchesi.

Transazione cash

Il gruppo Prada, quotato a Hong Kong, ha spiegato in una nota che l’acquisizione vale 425 milioni di dollari (circa 400 milioni di euro) e che è stata un’operazione cash «finanziata con risorse interne». L’edificio è alto dodici piani e il gruppo conta di usare lo spazio sopra il negozio per uffici ma anche magazzini, anche se non sono stati dati altri dettagli (nella foto, una recente vetrina del negozio di Fifth Avenue).

Un anno record

Il 31 ottobre il gruppo Prada – che possiede anche Miu Miu, Church’s, Car Shoes, Marchesi e Luna Rossa – aveva pubblicato i dati dei primi nove mesi dell’anno: i ricavi netti sono arrivati 3.344 milioni di euro, in crescita del 17% anno su anno a cambi costanti (+12% a cambi correnti). Le vendite retail sono aumentate del 17% e sono state di 2.979 milioni di euro, con Prada in crescita del 13% e Miu Miu del 49%; nel solo terzo trimestre i ricavi sono cresciuti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022 e nonostante la base di confronto«molto sfidante».

Il cauto ottimismo del ceo

Asia Pacifico, Giappone e Europa trainano la crescita, con vendite retail nei nove mesi in crescita rispettivamente del +21%, +47% e +17%; Medio Oriente +12% e Americhe -1%.«Nel terzo trimestre Prada ha mantenuto una traiettoria di crescita solida, sostenuta da vendite like-for-like a prezzo pieno - aveva commentato il 31 ottobre il ceo Andrea Guerra - Miu Miu ha registrato nuovamente un’ottima performance in tutte le geografie e categorie di prodotto. In un contesto geopolitico ed economico incerto che ci richiede di rimanere vigili, continuiamo ad osservare momentum favorevole e forte entusiasmo attorno ai nostri marchi. Questo ci posiziona bene per un quarto trimestre positivo ed in relazione alla nostra ambizione per l’anno di crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato».

Eventi e celebrazioni

Due settimane fa a Shanghai Miuccia Prada e Raf Simons – dal 2020 co-direttori creativi del marchio Prada – hanno inaugurato Pradasphere II, una straordinaria esposizione celebrativa dei 110 anni del brand allo Start Museum, frutto di una ristrutturazione firmata da Jean Nouvel nel dicembre 2022. La mostra resterà aperta fino al 21 gennaio 2024, ma è solo uno dei motivi per ricordare il 2023. Oltre a essere il primo italiano della moda e del lusso (Studio Mediobanca), il gruppo si avvia a chiudere un anno ricco di riconoscimenti, oltre che di eventi. Il marchio Prada è quello che, per il terzo anno consecutivo, ha guadagnato più posizione nella classifica dei 100 Global Brands di Interbrand e l’intero gruppo è sempre in cima ai ranking internazionali sulla sostenibilità.