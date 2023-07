Il gruppo Prada cresce del 20% a 2,32 miliardi, corrono i marchi Prada e Miu Miu

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La semestrale del gruppo Prada conferma l’ottimo andamento del comparto di alta gamma e della moda in particolare nella prima parte del 2023. Dopo i risultati di crescita a doppia cifra di Brunello Cucinelli, Moncler, Tod’s e dei grandi gruppi stranieri, da Lvmh a Swatch e Richemont, il gruppo fondato da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, quotato a Hong Kong, ha superato i 2,2 miliardi di euro di fatturato, crescendo del 20% rispetto al primo semestre del 2022 (nella foto in alto, in finale della sfilata della collezione uomo di Prada, durante la settimana della moda maschile di Milano dello scorso giugno).

Vendite in accelerazione in Europa e Giappone

I ricavi netti del gruppo – che ha in portafoglio i marchi Prada, Miu Miu, Car Shoes, Church’s, Marchesi 1824 e Luna Rossa, sono salite del 20% a 2,232 miliardi di euro. Le vendite retail, parti a 1,975 miliardi, sono cresciute del 21%, trainate da numeri like-for-like (cioè a parità di perimetro tra un semestre e l’altro) e full price. Prada (+18%) e Miu Miu (+50%) sono i marchi che hanno contribuito maggiormente al risultato; per le aree geografiche, continua la ripresa in Asia Pacifico con vendite retail a +25%, seguono Europa (+24%) e Medio Oriente (+14%). Forte rimbalzo del Giappone (+49%), mentre soffrono le Americhe (-1%).

Loading...

Categorie e indici di redditività

Crescita a doppia cifra in tutte le categorie di prodotto – pelletteria (+12%), abbigliamento (+36%) e calzature (+20%) – e continuo miglioramento della profittabilità, con indice Ebit di 491 milioni, pari al 22% dei ricavi, nonostante i maggiori investimenti, e una posizione finanziaria netta positiva per 283 milioni.

La soddisfazione del presidente e ad esecutivo

Patrizio Bertelli (nella foto qui sopra), presidente e amministratore esecutivo del Gruppo Prada, ha commentato la semestrale spiegando: «I solidi risultati sono legati all'elevata desiderabilità dei marchi e all’esecuzione attenta della strategia. La nostra presenza equilibrata a livello globale ci permette di catturare la crescita anche in contesti di mercato in continua evoluzione. Siamo soddisfatti dalla qualità e continuità della crescita di Prada e dall'eccellente performance di Miu Miu – ha aggiunto Bertelli –. Ciò nonostante, dobbiamo rimanere attenti e agili, pronti ad affrontare differenti scenari macroeconomici e di domanda che si potrebbero presentare nei prossimi mesi. I nostri marchi confermano di avere un grande potenziale di crescita; la nostra strategia è chiara e l'organizzazione rafforzata e ben equipaggiata per eseguirla».

La visione dell’ad Andrea Guerra

«Nel secondo trimestre il Gruppo ha mantenuto trend positivi, che hanno fatto seguito a un solido primo trimestre – ha aggiunto l’amministratore delegato Andrea Guerra (nella foto qui sopra) –. La crescita retail rimane trainata da vendite like-for-like a prezzo pieno, con Prada su una traiettoria solida e Miu Miu in progressione significativa nel semestre, grazie all'identità rafforzata e alla visibilità crescente». Sulla profittabilità del gruppo. Guerra ha ribadito come sia accaduto senza toccare gli investimenti: «Abbiamo continuato a consolidare l'attrattività dei marchi con maggiori investimenti. Siamo ancora agli inizi del nostro percorso strategico: dobbiamo agire con un'ottica di lungo periodo, continuando ad investire nei marchi, mantenendo massimo focus sulla produttività del canale retail. Per l'anno in corso, manteniamo la nostra ambizione di generare crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato, considerando la base di confronto sfidante del terzo trimestre e un quarto trimestre 2022 con restrizioni Covid in alcune aree».