Il gruppo Prada lancia quattro nuove iniziative per promuovere diversità, equità e inclusività

L’acronimo oggi più importante da imparare – per chi non lo conoscesse già – e da tenere a mente per il futuro a breve e medio termine è DEI, da pronunciare D-I-AI, perché le tre lettere corrispondono alle tre parole inglesi diversity, equity and inclusion. Molte grandi aziende, dei più disparati settori e specie se quotate, hanno tra i top manager un chief officer of Dei, la persona responsabile per le politiche interne sulla diversità, l’uguaglianza e l’inclusività. Chi volesse semplificare pensando a una specie di “politically correct 4.0” sbaglierebbe, come spiega Malika Savell, chief Diversity, equity & inclusion officer di Prada North America (nella foto). «Non usiamo più quell’espressione perché nacque troppi anni fa ed entrò nell’uso dell’inglese in un momento storico molto diverso dal nostro. Nel tempo inoltre, negli Stati Uniti e credo anche in altri Paesi, politically correct ha sviluppato un connotato negativo o comunque limitativo – precisa Malika Savell, che ha assunto il suo ruolo in Prada nell’autunno del 2020 –. È molto più aderente alla realtà e ricca di contenuti l’espressione diversity, equity and inclusion».

Malika Savell (credit: Alessandro Fresco Cerdas)

Un acronimo e un cambio culturale

In Italia ne sappiamo qualcosa, dei malintesi e dell’uso quasi sempre negativo dell’espressione politically correct. Prada aveva deciso molto prima della nomina di un chief Dei officer di mettere al centro delle sue strategie di governance interna e di comunicazione la diversità e inclusività, ma vista la complessità dei temi e la necessità di un autentico cambiamento culturale interno, si è deciso di strutturare al meglio il team dedicato. «Idealmente, diversità, equità e inclusività devono permeare ogni processo aziendale: perché succeda è essenziale partire dalla conoscenza e dallo studio. Anzi, ancora prima deve esserci una consapevolezza dell’importanza di questa visione – aggiunge Lorenzo Bertelli (nella foto) –. E in ogni azienda, qualunque sia la dimensione e indipendentemente dal fatto che sia o no quotata, il cambiamento, se vogliamo l’esempio, deve partire dall’apice della gerarchia interna. Nel nostro gruppo è successo esattamente questo».

Lorenzo Bertelli (credit: Brigitte Lacombe)

Le novità annunciate da Malika Savell

In pochi mesi di lavoro e nonostante le difficoltà legate all’impossibilità di incontrarsi di persona, Malika Savell e Lorenzo Bertelli, nel suo ruolo di head of corporate social responsibility, accanto a quello di head of marketing del gruppo Prada , hanno messo a punto una serie di iniziative per rafforzare l’impegno sui tutti e tre i temi, diversità, equità e inclusione all’interno dell’azienda (che ha in portafoglio, oltre a Prada, i marchi Miu Miu, Church’s, Car Shoe e Marchesi 1824). Iniziative che avranno un effetto anche sull’industria della moda nel suo complesso: primo, perché quando si muove un’azienda come Prada – il più grande gruppo italiano della moda – automaticamente si innescano circoli virtuosi nella filiera della quale è punto di riferimento. Secondo, perché su questi temi forse più che su altri c’è una sana competizione tra i protagonisti del settore e a volte persino cooperazione e iniziative comuni. È naturale che sia così: nessuno, da solo, può pensare di innescare cambiamenti culturali – sarebbe forse meglio parlare di rivoluzioni – come quelli legati all’autentico rispetto e valorizzazione delle diversità.

La conoscenza prima di tutto

Non esistono solo filiere produttive, catene di processi e aziende che portano dalle materie prime a un capo di abbigliamento o a un accessorio, nel caso della moda. Esiste anche una “filiera del cambiamento culturale”. Ne sono convinti Malika Savell e Lorenzo Bertelli ed è per questo che tra le novità ci sono le partnership con le scuole di moda. «Abbiamo consapevolezza delle barriere che ostacolano l’accesso al settore della moda – spiega Malika Savell –. Poiché diamo importanza alla diversità in tutti i suoi aspetti e vogliamo sviluppare nuovi programmi di formazione per sostenere il percorso degli aspiranti professionisti nella moda, investendo in una prossima generazione di talenti diversi». Tutto, in altre parole, inizia dalla scuola, vero e unico strumento per dare, davvero, pari opportunità alle persone. Vale per la moda e per qualsiasi altro settore o percorso di vita. «Sono figlia di insegnanti e forse anche per questo penso che la conoscenza, l’apprendimento, il passaggio di nozioni e informazioni grazie a persone appassionate al loro lavoro siano fondamentali. Per quanto riguarda diversità, equità e inclusione tutti i giorni possiamo imparare qualcosa. Anzi: dobbiamo darci come obiettivo di imparare qualcosa ogni giorno, grazie all’ascolto e alla voglia di avvicinarci a qualsiasi persona o mondo sembri diverso dal nostro», aggiunge Malika Savell.

La partnership con il Fashion Institute of Technology

In partnership con il Fashion Institute of Technology (Fit) di New York , che fa parte della State University of New York (Suny) , il più grande e completo sistema di istruzione superiore negli Stati Uniti, l’azienda italiana assegnerà la borsa di studio Prada Group Fit Scholarship al miglior studente “diverso” americano che intende intraprendere una carriera nella moda. Prada metterà inoltre a disposizione una borsa di studio alla miglior studentessa proveniente dal Ghana o dal Kenya. Entrambe le borse di studio copriranno l’intera retta, vitto e alloggio compresi, per i loro programmi di studio Aas (Associate of Applied Science) e Ba (Bachelor’s Degree). L’iscrizione per le borse di studio partirà nell’autunno 2021 e gli assegnatari saranno affiancati da leader del settore che li seguiranno nel ruolo di mentori e avranno l’opportunità di lavorare presso il gruppo Prada.