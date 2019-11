Il gruppo Qc Terme guida la corsa dei progetti wellness Nelle aree del Monte Bianco e del Monte Rosa i nuovi investimenti in Spa di Marika Gervasio

Relax all'Alpine Spa dell'Hotel Qc Termemontebianco

Il mercato mondiale del benessere è in forte crescita e l’Italia è maestra. Secondo l’ultimo “2018 Global wellness economy monitor” il business globale vale 4,2 trilioni di dollari con una crescita media annua del 6,4%. Benessere non significa solo palestre e centri termali, ma anche turismo. Chi viaggia, infatti, sempre di più cerca un’esperienza che coinvolga il corpo e i sensi: sport, ma anche momenti di relax per ritrovare l’equilibrio interiore.

L’Italia è nella top ten mondiale del turismo del benessere con un giro d’affari di 11,6 miliardi di dollari con 150mila persone impiegate nel settore. Esempi di eccellenza arrivano dalla montagna, in Trentino Alto Adige e Veneto, dove le destinazioni turistiche da tempo hanno avviato progetti per differenziare la propria offerta e destagionalizzare, basti pensare ai numerosi hotel che si sono attrezzati con centri benessere e termali che offrono trattamenti specializzati, saune e piscine ai clienti.

A muoversi, anche se più a rilento, sono anche gli operatori di Piemonte e Valle d’Aosta che stanno spingendo sul concetto che la montagna non è solo sci o trekking, ma molto di più ed è fruibile anche da chi non ama dedicarsi agli sport invernali o da chi, dopo un’escursione o una giornata passata sulla neve, voglia rilassarsi in hotel o alle terme godibili, peraltro, in tutte le stagioni dell’anno.

Il gruppo Qc Terme è presente in quest’area con la storica struttura di Qc Terme Pré Saint Didier, la più recente Alpine Spa nell’Hotel Qc Termemontebianco e la urban Spa, Qc Termetorino nel cuore del capoluogo piemontese. «Se è vero che storicamente nel Nord Est, e in particolare in Alto Adige, oltre a strutture più storiche e grandi si sono sviluppate molte piccole Spa legate per lo più agli investimenti degli albergatori, oggi il turismo del benessere è in forte crescita ed espansione anche nel resto d’Italia, Nord Ovest compreso» commenta Andrea Quadrio Curzio, amministratore delegato e fondatore di Qc Terme insieme al fratello Saverio.

E aggiunge: « Per come abbiamo potuto verificare in Piemonte e Valle d’Aosta (ma anche a Bormio e a San Pellegrino Terme) il wellness tourism è una fenomenale carta da giocare per la destagionalizzazione del turismo in montagna. Le terme e il benessere funzionano sempre, in ogni stagione e con ogni tempo. I dati economici in questo sono chiari e confortanti: è uno sviluppo visibile a livello globale e non solo italiano. Per questo nel nostro futuro non ci sono nuove aperture soltanto in Italia e in Europa, ma anche, entro la fine del 2020, lo sbarco nella Grande Mela, a New York».