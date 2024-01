Il Gruppo San Donato completa l’acquisizione di American Heart of Poland

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Gruppo San Donato ha completato l’acquisizione della quota di maggioranza in American Heart of Poland, il più grande fornitore indipendente di cure cardiovascolari in Europa e uno dei tre maggiori erogatori di assistenza sanitaria privata in Polonia. L’operazione vale 350 milioni.

L’unione dei due gruppi sarà sinergica. Commentando l’acquisizione, Kamel Ghribi, Presidente di Gksd Investment Holding e vice presidente del Gruppo San Donato, ha dichiarato: «Si tratta di un’acquisizione di straordinaria importanza nel contesto dell’Unione Europea che rafforza la presenza internazionale del Gruppo e sviluppa eccellenti sinergie nel settore della cardiologia e non solo».

Loading...

Il Gruppo San Donato è il più grande gruppo sanitario privato italiano e il principale gruppo sanitario europeo specializzato in cure acute, formazione medica e ricerca. Con 58 centri medici, ospedali universitari e di ricerca leader a livello mondiale, università (Università Vita Salute San Raffaele con 22 programmi di master e formazione a livello di dottorato) e ricerca medica tra le prime 10 a livello mondiale (per citazioni di ricerca medica), il Gruppo San Donato è il pioniere della terapia genica e cellulare a livello globale. Gsd tratta oltre 5 milioni di pazienti all’anno, effettuando oltre 14 milioni di procedure e impiegando oltre 7mila professionisti medici. Gksd Investment Holding gestisce un portafoglio diversificato di società operative in Italia generando valore aggiunto per i propri stakeholder, facendo leva sul proprio know-how unico.

Ahp ha registrato una crescita organica dei ricavi di oltre 2,5 volte negli ultimi 3 anni, portando i ricavi a circa 250 milioni di euro. L’azienda sta beneficiando di un consolidamento del mercato per stimolare la crescita del gruppo e prevede di raddoppiare ulteriormente le proprie attività con investimenti superiori a 225 milioni per fornire assistenza medica di livello mondiale.