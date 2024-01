Il gruppo San Donato pronto a cedere il 20%: opzione Borsa

L’espansione internazionale

C’è poi il capitolo dell’espansione internazionale. Si è consolidata la presenza del gruppo San Donato nell’area Middle East e Nord Africa, in Egitto, Arabia Saudita, Tunisia e in Paesi come Iraq e Libia, opportunità che rappresenta la nuova frontiera per la sanità italiana, per costruire e gestire nuovi ospedali esportando il know-how italiano e stringere accordi per la gestione di pazienti stranieri. In dicembre è stata poi annunciata, in partnership con GKSD Investment Holding, l’acquisizione della quota di maggioranza in American Heart of Poland, il più grande fornitore indipendente di cure cardiovascolari in Europa e uno dei tre maggiori erogatori di assistenza sanitaria privata in Polonia.

Attraverso questa operazione, l’azienda della famiglia Rotelli ha consolidato la sua posizione tra i maggiori gruppi sanitari europei. È stata la prima importante acquisizione internazionale da parte del gruppo e un ulteriore tassello per la sua crescita. Con questa acquisizione è nato il leader europeo nel trattamento delle malattie cardiovascolari.

Con il nuovo assetto societario e la strategia di sviluppo all’estero, la quotazione o la cessione di una minoranza diventa dunque un passaggio cruciale, dopo i risultati record del 2022. Il giro d’affari consolidato è stato pari a circa 1,88 miliardi di euro, in aumento di circa il 7% rispetto allo scorso anno (1,76 miliardi circa nel 2021), a testimonianza della ripresa dell’attività sanitaria con il risolversi della pandemia (al netto dei rimborsi Covid, nel 2022 il valore dei ricavi è cresciuto di oltre l’11%). I costi della produzione sono aumentati in maniera più che proporzionale rispetto all’aumento dei ricavi e questo ha generato un leggero calo del margine operativo lordo di circa 10 milioni (155 milioni nel 2022 rispetto a 165 milioni nel 2021).

