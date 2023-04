Il gruppo Saviola compra la belga Advachem

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Saviola, specializzato nella produzione di pannelli in legno riciclato, ha acquisito il 100% della società belga Advachem, situata ad Hautrage. Un’operazione di m&a che si inserisce nella strategia di espansione all’estero dell’azienda mantovana, la quale conta oggi 15 stabilimenti, quattro dei quali (compreso quello appena acquisito) fuori dai confini italiani: uno in Argentina, due in Belgio e uno in Germania. Proprio sul suolo tedesco, nel dicembre 2022, il gruppo ha chiuso un’altra acquisizione: quella dell’azienda di pannelli truciolari Rheinspan, nella cui compagine societaria era già presente dal 2020 e di cui, quattro mesi fa, ha rilevato la maggioranza (74,9%).

Tornando all’operazione appena conclusa, con Advachem il gruppo italiano si aggiudica un’azienda storica nella produzione di resine e colle per l’industria del legno-arredo e di fertilizzanti liquidi. In Belgio, Saviola possiede, dagli anni 2000, anche uno stabilimento chimico a Genk.

Il risultato raggiunto, afferma il presidente del gruppo, Alessandro Saviola, «è frutto di un’intesa proficua tra le due società. Ed è per noi un altro passo decisivo verso l’internazionalizzazione e l’implementazione di un modello green e sostenibile anche nel settore della chimica, con prodotti di qualità ed efficienti, in relazione ai quali il comparto ricerca e sviluppo e l’alta tecnologia assicura no processi rispettosi dell’ambiente. Abbiamo scelto Advachem perché si tratta di una realtà a conduzione familiare, ben amministrata e pensiamo che riuscirà a rafforzare l’integrazione del sistema Sadepan all'interno del modello Saviola».

Il gruppo di Viadana (con 2mila dipendenti e 900 milioni di fatturato consolidato nel 2022) consta di quattro differenti business unit: Saviola (che produce pannelli riciclati al 100%), Composad (mobili in kit, destinati per il 90% al mercato estero), Saviolife (fertilizzanti e alimentazione animale) e Sadepan (chimica sostenibile e, in particolare, colle e resine). Advachem viene inclusa nei siti industriali di quest’ultima divisione.

«Siamo certi - affermano Hubert e Mardeen Benjamin, entrambi managing director dell’azienda belga - che l’integrazione nel gruppo Saviola rappresenti una grande opportunità per il futuro dell’impresa, per i suoi clienti e per il personale. Questa operazione ci permetterà, da un lato, di preservare il Dna familiare, parte integrante della nostra identità, e dall’altro di affrontare le nuove sfide che ci attendono sulla transizione tecnologica e ambientale».