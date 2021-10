Il gruppo Tata compra Air India per 2,4 miliardi di dollari

L’operazione dovrebbe essere completata entro dicembre. Air India è stata fondata come Tata Airlines da Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata, uno dei membri di punta della famiglia e pioniere dell’aviazione indiana e salutando l’operazione su Twitter Ratan Tata, presidente emerito di Tata Sons ha scritto “Bentornata, Air India” ricordando come decenni fa “Air India sotto la guida di JRD Tata aveva guadagnato la reputazione di una delle compagnie aeree più prestigiose al mondo” auspicando che ora potrà “ riconquistare l’immagine e la fama di cui godeva in passato”. Attualmente, il gruppo Tata gestisce già altre due compagnie aeree: Vistara in collaborazione con Singapore Airlines e la low cost AirAsia India in collaborazione con la malesiana AirAsia.

L’operazione è inoltre rivendicata come un successo dal premier Narendra Modi che riesce a cedere una società costata in media 3 milioni di dollari al giorno al contribuente indiano negli ultimi 10 anni.

Dopo un primo tentativo nel 2018, che non aveva visto possibili acquirenti, il governo di Nuova Delhi aveva avviato un nuovo processo di cessione di Air India nel dicembre 2020, ricevendo quattro offerte: la scelta finale, secondo quanto riportato dai media, è avvenuta fra la famiglia Tata e Ajay Singh della low cost SpiceJet. La ripresa della compagnia non sarà comunque semplice visto che Air India ha accumulato perdite di oltre 700 miliardi di rupie e il rosso è pari 200 milioni di rupie al giorno. La vendita di Air India - che vola verso quasi 100 destinazioni e conta 13.500 dipendenti - è presentata come una delle riforme chiave dal governo di Narendra Modi, che sta cercando di vendere quote nelle principali società controllate dallo Stato per ridurre il deficit fiscale.