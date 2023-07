Il gruppo Volkswagen aggiorna la strategia e l’organizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La più grande ristrutturazione degli ultimi 10 anni. Il gruppo Volkswagen si prepara alla più grande operazione di riorganizzazione, razionalizzazione dei costi e rilancio, a cominciare dal marchio che dà il nome al gruppo. Obiettivo? Aumentare la reddittività, migliorare l’efficienza e le sinergie, ridurre i costi e in generale essere in grado di competere con la concorrenza cinese in materia di mobilità elettrica.

Il gruppo guidato da Oliver Blume ha annunciato a marzo un piano di spesa quinquennale al 2027 arrivato a ben 180 miliardi di euro, di cui 122 miliardi investiti in digitalizzazione ed elettrificazione. Tradotto? Eliminazione di modelli come l’Arteon che non avrà eredi e l’arrivo di una lunga serie di novità elettrificate e completamente elettriche a partire dal debutto della recente Audi Q8 e-tron. Proprio il marchio dei quattro anelli è al lavoro per lanciare la sua offensiva elettrica a partire dalla Q6 entro fine anno e nel 2024 con A6 e-tron berlina e wagon. Entrambe realizzate sulla piattaforma nativa elettrica Ppe (Premium platform eectric), sviluppata in collaborazione con Porsche e in grado di offrire maggiori autonomie, potenze e digitalizzazione migliorata.

Passando al marchio Volkswagen, nei prossimi mesi vedremo la versione definitiva della nuova Tiguan attesa su strada nel primo trimestre del 2204

Realizzata sulla piattaforma Mqb Evo, la terza generazione del suv tedesco diventa più grande e con un numero maggiori di contenuti. A bordo arriva una plancia completamente rivista con al centro il maxi schermo fino a 15 pollici abbinato al sistema d’infotainment e software portata al debutto da ID.7. Sotto al cofano restano le motorizzazioni 2.0 TDI a gasolio ma le maggiori novità riguardano il fronte a benzina, dove all’ibrido mild 2.0 si affiancano due plug-in - con livelli di potenza da 204 e da 272 cavalli - costruiti attorno a una nuova unità 1.5 a ciclo Miller con motore elettrico alimentato da una batteria da 22 kWh in grado di promettere dai 90 ai 120 chilometri a zero emissioni e di ricaricarsi anche in corrente continua a una potenza massima di 50 kW, impiegando così meno di mezz’ora per ripristinare l’80% della batteria. La stessa gamma di propulsori dovrebbe arrivare anche sulla nuova Passat, attesa dopo il debutto della Tiguan e disponibile esclusivamente in versione station wagon. Per quanto riguarda la gamma ID, ovvero le full electric, le novità viste su ID.7 a partire dal nuovo software arriveranno anche su ID.4 e ID.5. Attesa anche una versione suv della ID.3 e la ID.Buzz a passo lungo con abitacolo in grado di accogliere fino a 7 persone.

In casa Skoda la novità principale dei prossimi mesi sarà rappresentata dalla seconda generazione di Kodiaq, costruita su piattaforma MQB-Evo e dotata per la prima volta di motorizzazioni plug-in hybrid con oltre 100 chilometri di autonomia. Arriveranno anche unità mild hybrid e diesel continueranno ad essere proposti. Rispetto all’attuale generazione cambierà drasticamente anche all’interno, diventando più tecnologica e connessa.