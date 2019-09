Volkswagen e Northvolt investono 900 milioni per la gigafactory di batterie in Bassa Sassonia Il Gruppo Volkswagen e la svedese Northvolt costituiscono una joint venture per la produzione di batterie. L'obiettivo è la costruzione di una fabbrica per le batterie agli ioni di litio a Salzgitter

2' di lettura

Il gruppo Volkswagen e la svedese Northvolt hanno costituito una joint venture al 50% per la realizzazione di una fabbrica per le batterie agli ioni di litio. L'inizio dei lavori per la costruzione dello stabilimento produttivo a Salzgitter (Bassa Sassonia) è pianificato per il 2020. L'avvio della produzione è previsto per fine 2023 / inizio 2024, con una capacità annuale iniziale pari a 16 GWh.

L'istituzione della joint venture è il risultato di un accordo raggiunto in giugno. Una parte dei circa 900 milioni di Euro investiti dal Gruppo Volkswagen confluirà ora nella joint venture, mentre un'altra parte andrà direttamente a Northvolt. In cambio, il Gruppo Volkswagen ha ricevuto circa il 20% delle quote del produttore di batterie svedese e un posto nel Consiglio di Sorveglianza.



Stefan Sommer, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen con Responsabilità per gli Approvvigionamenti e membro del Consiglio di Sorveglianza di Northvolt AB, ha commentato: “La cella batteria è il componente fondamentale per la mobilità elettrica. Per questo il Gruppo Volkswagen e Northvolt stanno spingendo la produzione efficiente di celle in Europa per accelerare le attività congiunte sulle batterie. Con la costituzione della joint venture e la costruzione di una fabbrica per la produzione di celle batteria a Salzgitter, già pianificata, daremo un contributo decisivo nell'affermare la fondamentale tecnologia delle celle batteria anche in Germania”.



LEGGI ANCHE: Auto elettriche

Fredrik Hedlund, CEO della nuova joint venture e in precedenza Chief Strategy Officer di Northvolt, ha dichiarato: “Costruire una gigafactory in Germania insieme al Gruppo Volkswagen consente a Northvolt di incrementare ulteriormente la capacità produttiva di celle batteria sostenibili, con un'impronta di CO2 minima. Ciò avrà un impatto significativo sull'elettrificazione in Europa”.