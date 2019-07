Il Gruppp Fiat e il motorsport, una storia leggendaria

Poi arrivò il tempo di un'altra auto. Per tre anni consecutivi, dal 1974 al 1976, Lancia conquistò la vetta del mondiale costruttori rally con la mitica Stratos. Un'auto dal design molto particolare (disegnata dalla carrozzeria Bertone) che ancor oggi mostra in modo solo limitato i segni del tempo. Questa fu la prima auto costruita specificatamente per i rally. Sia il motore che la trasmissione erano quelli della Ferrari Dino 246: motore centrale 6 cilindri a V da 2.4 litri. Questi erano abbinati a un telaio monoscocca centrale in acciaio, caratteristiche che resero la Stratos un'automobile sportiva molto competitiva. La lenta attività di produzione nello stabilimento Bertone di Grugnisco costrinse la Stratos a gareggiare come Gruppo 5 (vettura a tiratura limitata) finché non venne raggiunta la quantità di esemplari prodotti richiesta per l'omologazione in Gruppo 4, si trattava di 400 unità.

Nonostante la Stratos continuasse a essere un'automobile vincente, senza rivali di rilievo, il gruppo Fiat smise di utilizzarla come vettura ufficiale nel Mondiale Rally nel 1977 per rimpiazzarla con la Fiat 131 Abarth: una scelta evidentemente commerciale per promuovere l'immagine del nuovo modello di Mirafiori per le famiglie.

Il “31” montava un motore 2 litri 4 cilindri in linea a 16 valvole con due alberi a camme accoppiato al cambio manuale a cinque rapporti con differenziale autobloccante. La trazione era ovviamente posteriore.

Gli anni dei cambiamenti di regolamento

A fine 1978 ci furono del cambiamenti nei regolamenti, da gruppo 2 e 4 a gruppo A, e le auto diventarono ancora più performanti. In Fiat optarono per utilizzare come base la Lancia Montecarlo per poi trasformarla in un'auto da corsa: telai in traliccio di tubi, motore della 131 Abarth sovralimentato con compressore volumetrico, cambio robusto e già rodato su altri modelli. Risultato? La Lancia 037 che subito, nel 1982, non ottenne grandi risultati, anzi. Ma questa è stata tutta esperienza utile per l'anno successivo, l'83, quando arrivarono le vittorie, fino alla conquista dell'ultimo mondiale delle due ruote motrici.