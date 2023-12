Il guru Buffett scommette ancora sul petrolio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Berkshire Hathaway, il fondo di investimento dell’imprenditore miliardario Warren Buffett, ha acquistato questa settimana più di 10 milioni di azioni della Occidental Petroleum, per un valore di 588 milioni di dollari, mostrando approvazione per gli ultimi investimenti della compagnia petrolifera nel bacino del Permiano in Texas.

I dettagli

Lunedì scorso, Occidental ha annunciato l’acquisto per 12 miliardi di dollari di CrownRock, un produttore di petrolio privato che opera nell’area texana. La società di Buffett ha acquistato le azioni in più transazioni lunedì, martedì e mercoledì, secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission. Berkshire possiede ora una partecipazione del 27% in Occidental per un valore di 13,6 miliardi di dollari, ma ha dichiarato che non intende assumere il pieno controllo della compagnia energetica. In questo momento le azioni di Berkshire stanno perdendo lo 0,6%, mentre quelle di Occidental sono in rialzo del 3,2%.