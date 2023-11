Il guru dei mercati emergenti Mark Mobius si ritira

Con decenni di esperienza nei mercati emergenti, Mobius è ben noto per alcune delle sue scelte preveggenti.

Le previsioni indovinate

Ha previsto correttamente l’inizio di un mercato toro iniziato nel 2009, ha fatto affari durante la crisi finanziaria asiatica dopo la fluttuazione della valuta tailandese nel 1997 e ha acquistato titoli russi quando il panic selling ha scatenato la crisi.

È stato anche uno dei primi investitori istituzionali a identificare l’Africa come un promettente mercato di frontiera, creando il Templeton Africa Fund nel 2012. Nel 2021 ha previsto un “rally di 50 anni” dei titoli indiani.

Nato a Hempstead, New York, Mobius è cresciuto a Long Island parlando tedesco e spagnolo in casa. Nel 1955 ha vinto una borsa di studio per l’Università di Boston e ha lavorato come pianista in un nightclub per contribuire a pagare le tasse scolastiche. Si è laureato in belle arti e ha conseguito un master in comunicazione prima di completare un dottorato in economia al Massachusetts Institute of Technology.

