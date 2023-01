IL Investimenti entra nel settore della nautica

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

IL Investimenti, la società finanziaria che fa capo alla famiglia Schenone, ha concluso l'acquisizione di San Giorgio yachting & shipping services, azienda nata a Genova nel 2010, come agenzia dedicata principalmente al mercato dello yachting.



Ufficio a Portofino

Le attività di San Giorgio si sono sucessivamente ampliate: ha aperto prima un ufficio a Portofino, per offrire ai clienti la possibilità di usufruire di un servizio in loco, e poi ha allargato l’offerta a servizi di rappresentanza fiscale per le compagnie armatrici di yacht stranieri. Infine l’apertura di uno showroom (Soloportofino) presso Marina Genova Aeroporto, dedicato al settore interiors per yacht e ville.

Loading...

Obiettivo: diversificare

L’incontro tra San Giorgio ed IL Investimenti, già presente in Italia e in Francia con attività in vari settori dello shipping e della logistica, nasce dalla volontà della società guidata da Schenone, spiega una nota, «di diversificare e ampliare le proprie attività, attraverso l’ingresso nel mercato dello yachting, con una posizione già fortemente consolidata.San Giorgio continuerà a operare sul mercato con la propria struttura operativa e logistica».