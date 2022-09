Il Jobs Act ha fallito nel suo obiettivo principale

Quanto al resto delle criticità sono stati gli interventi della Corte Costituzionale a destrutturare quella legislazione: nel 2018, con la sentenza 194 che, di fatto, ha smontato il sistema delle tutele crescenti; nel 2020, con la censura del meccanismo di indennizzo per i licenziamenti illegittimi in caso di vizi formali e procedurali; nel 2021, dichiarando l’incostituzionalità della modifica apportata con la legge Fornero (92/2012) – richiamata da Pavone – all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori; nel 2022 chiedendo al legislatore di modificare la disciplina relativa all’indennità prevista per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese.

Aggiungo che, oltre a quanto detto, le ragioni del mio giudizio critico sul Jobs Act, si estendono anche al tema degli ammortizzatori sociali, a quello relativo al ridisegno del sistema delle attività ispettive e, ancora, a quello delle politiche attive.

In definitiva, il superamento del Jobs Act è necessario non per ragioni ideologiche e non “contro le imprese” e la loro autonomia decisionale. Ma perché, come detto sopra, l’obiettivo è stato mancato: tutta la filosofia della flexicurity è stata un fallimento. E perché è necessario avviare – per il bene comune di lavoratori e imprese – il mercato del lavoro verso una struttura, finalmente, più razionale; nella quale si accompagnino la stabilità occupazionale indispensabile a chi lavora e la flessibilità della prestazione necessaria alle imprese. La nostra ricetta è quella di sempre, in linea con quanto affermato dall’Europa: la stella polare è il lavoro a tempo indeterminato che va reso fiscalmente conveniente alle imprese.