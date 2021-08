Il jogging piramidale sulle mulattiere di Alicudi, l’isola dove gli asini sostituiscono le automobili

Ad Alicudi non ci sono strade, le mulattiere salgono, scendono, girano attorno a questa isola vulcanica, mettendo in comunicazione il porto a contrada Tonna, San Bartolo a Pianicello. Chi ama praticare il jogging, qui potrò sperimentare una sua versione piramidale emozionante e performante perché i gradini sono antichi, le automobili non ci sono, bisogna però scansare gli asini sul cui dorso si insiste a posizionare le valigie dei turisti più pigri. La camminata ascensionale della mattina viene poi sostituita da quella più dolce della sera, quando si raggiungono le case dei pescatori coi quali ci si è accordati poco prima al porto, per assaggiare la loro cucina sulle terrazze che guardano al mare e alle altre isole delle Eolie.

