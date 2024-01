Il jukebox di Lg fra passato e futuro

Nell’ambito delle soluzioni più originali in bella mostra a Las Vegas, un posto in prima fila lo reclama il DukeBox realizzato da LG Labs, un prodotto audio innovativo (siamo allo stato di concept) che combina il fascino dei riproduttori musicali di un tempo con la tecnologia dei pannelli Oled trasparenti. Un mix fra passato e futuro, insomma, che promette di regalare una nuova esperienza di ascolto con le forme di un jukebox reinventato e post moderno. Il sistema è dotato di altoparlanti frontali posizionati nella parte inferiore e di uno speaker a 360 gradi posto nella parte superiore per circondare in modo coinvolgente l’utente, a cui è riservata facoltà di regolare la trasparenza del display per creare un effetto visivo che ricorda un sistema audio a valvole racchiuso in una scatola di vetro trasparente. Lo vedremo mai in commercio? Non è dato a sapersi, ma l’idea è sicuramente apprezzabile.

