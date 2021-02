Il kajal che enfatizza lo sguardo Una matita per gli occhi che si applica lungo la rima interna, per dare intensità e profondità allo sguardo. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

Cos'è. Nella versione contemporanea (il kajal ha origini antichissime), è una matita per gli occhi che si applica lungo la rima interna, per dare intensità e profondità allo sguardo. Ma non solo: oltre alla classica versione nera, ci sono diverse tonalità interessanti, a partire da quella avorio, più naturale del bianco ottico, che minimizza eventuali rossori e fa apparire lo sguardo più riposato. Da non sottovalutare poi il blu navy, che ha un effetto più soft del nero e ha la capacità di rendere lo sguardo più luminoso.



Gli occhi castani, poi, appaiono più intensi con un kajal viola o bordeaux, mentre quelli chiari risaltano con una tonalità cacao. Il classico nero è una lama a doppio taglio: se da una parte enfatizza lo sguardo rendendolo più sensuale, tende però a rimpicciolire gli occhi, perciò tenetene conto nella scelta.



Se avete le ciglia rade, prendete in prestito il segreto dei truccatori professionisti e passate il kajal nero lungo la rima superiore, con un tratto quasi infracigliare (tecnicamente, si chiama anche “tightline”): per un effetto ottico, le ciglia appariranno più folte e lo sguardo sarà evidenziato ulteriormente.

Only di WeMakeup è una matita caratterizzata dall'alta pigmentazione e dalla texture morbida e vellutata. La sua formulazione vegana e arricchita con vitamina E è declinata in sei colorazioni: oltre al nero, all'avorio e al blu navy, ci sono un marrone ambrato, un verde malachite e un rubino intenso (11 euro).

Kajal Crajon di MAC è la scelta ideale per un risultato ad alto impatto cromatico: le nuance sono nero assoluto, bianco ottico, marrone ramato, prugna e verde petrolio. La texture morbida permette un'applicazione a tutto comfort e scorrevole con un effetto long lasting (euro 21,50).