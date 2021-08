Il Kalabria coast to coast, da un mare all'altro mangiando tartufi di gelato

Quello del Kalabria Coast To Coast è un itinerario di avventura allo stato puro che in questa estate un po' distanziata sta piacendo moltissimo. Va da Soverato a Pizzo Calabro, quindi da una costa all'altra della Calabria, con la possibilità di spezzettarlo in tre o più tappe. Si attraversano anche i borghi di Petrizzi, San Vito sullo Ionio e Monterosso Calabro. Il mare ovviamente è il faro, la meta che si osserva dall'alto, prendendo poi un po' di frescura nei boschi e mangiando il tartufo di gelato buonissimo tipico di questa zona dove il cibo e anche i vini, in particolare la novità del passito, accompagnano questo cammino indimenticabile.

3/11 5/11 Menu