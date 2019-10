Il Kenya vuole diventare un paese prospero. E per farlo ha bisogno di energia

Il prezzo della corrente elettrica in Kenya è il più alto dei paesi africani. Due sono i motivi: la produzione, che vede il Kenya sbilanciato sui combustibili fossili (il paese deve importare il petrolio da trasformare in elettricità); e la distribuzione. Difficile portare fisicamente i cavi elettrici in zone remote. Per colmare il divario di energia, motore di ogni economia una soluzione è il cratere di Menengai, dove il Kenya costruirà un impianto geotermico da 465 megawatt, di cui 65 già installati nel 2011. Per la distribuzione l'idea è di superare l'ostacolo con sitemi di mini-grid (piccole reti elettriche locali, non agganciate ai tralicci della dorsale principale) o addirittura di off-grid, fuori dalla rete. Il piano del Governo “Più elettricità per tutti” farà anche da volano per lo sviluppo della manifattura: contrariamente a molti paesi africani, non è solo un consumatore, ma anche un produttore. Anche nelle zone rurali potranno essere localizzate aziende per dare lavoro e aumentare il reddito.

Ogni megawatt prodotto da vapor acqueo da installare costa 25 milioni di dollari. A regime, i megawatt saranno 465 e dunque un costo totale che supera i 900 milioni. Ma la sfida ingegneristica è notevole: in media bisogna scendere fino a una profondità di 2,5 chilometri nel sottosuolo per raggiungere il giacimento. Il piano del Governo è di arrivare a 400 megawatt di geotermico nel 2030: Menengai da sola coprirà tutto il fabbisogno. Anzi, quando impianti andrà a regime, produrrà molta più elettricità di quanta ne servirà nell'immediato: l'eccesso sarà venduto. Sono in corso due grandi progetti di linee di alta tensione (corrente alternata) dal Kenya all'Uganda e alla Tanzania; un terzo progetto, ma al momento fermo, interessa l'Etiopia, primo paese per idroelettrico in Africa orientale ma totalmente in balìa delle frequenti siccità. Il paese si vuole imporre sul mercato internazionale come esportatore di energia, e pure pulita, anche per gli affamati vicini. Vendere elettricità, quando oggi invece paga per compare petrolio, aiuterebbe molto la bilancia commerciale.

Il geotermico non solo è a emissioni zero, ma è pure economico: produrre un kilowatt/ora costa 8 centesimi di dollaro, contro i 16 centesimi del petrolio, e addirittura i 21 dell'idroelettrico. Quando sarà pronto, l'impianto di Menengai darà al Kenya una materia prima da esportare a un prezzo super concorrenziale. Il progetto prevede 7 pozzi; il primo è stato aperto 8 anni fa. Uno scotto da pagare al progresso c'è: la collina di Menengai, per una superficie molto ampia, diventerà una groviera di grosse tubature. C'è anche una fetta di Italia nel mega progetto: primo perché l'Italia è uno dei big donor, uno deg stai pi generosi, con l'AFDB (il primo in assoluto è il Regno Unito). Secondo perché tutta la parte ingegneristica viene fornita da un consorzio di imprese straniere, tra cui anche l'Italia: il generatore principale è fornito da Toshiba e Ormat, ma in prima fila c'è il colosso pubblico Enel, che all'estero è molto attiva sulle energie alternative e rinnovabili; e la società di progettazione milanese Electroconsult.