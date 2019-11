Il kidswear rallenta il passo - Pitti Bimbo scalda i motori

Continua inoltre il trend negativo della Russia, primo sbocco del childrenswear italiano dal 2010 al 2014, che cede il 17,6%.

Frenano (-0,9%), per il bébé, anche le importazioni. La Cina, pur confermandosi primo supplier con un’incidenza sul totale importato di comparto pari al 24,6%, mostra un decremento del 5,6%. Il Bangladesh, secondo fornitore, cede l’8%. In virtù di un incremento pari al 48,7%, la Spagna passa al terzo posto avvicinandosi ai livelli dello stesso Bangladesh e superando la Francia, in arretramento del 24,5%. L’India archivia, invece, un aumento dell’1,8%, risultando il quinto fornitore di comparto con un’incidenza del 7% sul totale importato. Crescono nell’ordine del 7% i flussi provenienti da Paesi Bassi e Belgio, in compensazione delle contrazioni rilevate per Cina e Bangladesh. In aumento anche l’import di moda bébé da Turchia (+18,7%) e Romania (+22,0%).

In questa cornice Pitti Bimbo scalda i motori. Il Salone di Pitti Immagine dedicato ai più piccoli conta 543 collezioni, di cui 356 dall’estero (pari al 65% del totale); 6.400 buyer all’ultima edizione estiva e un totale di 10mila visitatori. Con una novità, il debutto della nuova collezione kids disegnata da Jean-Charles de Castelbajac per United Colors of Benetton.

Il tema

«Show your flag» sarà il nuovo tema dei saloni invernali. Bandiere, un rettangolo di stoffa, un intarsio di linee, colori, disegni. Quella di Pitti Immagine sventola nello scatto realizzato dal grande fotografo reporter Franco Pagetti per la campagna dei saloni invernali, ideata con l’art direction di Angelo Figus. Tessuti sempre in movimento, come quelli degli abiti che portiamo, e che come gli abiti sono simboli mobili di identità, di appartenenza, di pensiero, di sentimento. La bandiera non è mai un tessuto muto, dice sempre qualcosa, suscita sempre un'emozione perché parla secondo messaggi universali. È espressiva, entusiasta, insolente.

Pitti è come le Nazioni Unite della Moda, dove ogni brand ha la propria bandiera, ma anche dove ognuno di noi può farsi bandiera di sé stesso. E Pitti Bimbo interpreterà questo nuovo tema sventolando bandiere che di volta in volta saranno gioco, fantasia, avventura, curiosità. Alla Fortezza da Basso il concetto di bandiera perderà la sua bidimensionalità e si trasformerà in un allestimento scenografico ideato dal set designer Alessandro Moradei, anche qui con l’art direction di Angelo Figus.